Зачем просят достать ноутбук в аэропорту, и что может пропасть из багажа по прилету

Туристам, которые не могут путешествовать без своего ноутбука, постоянно приходится доставать устройство при досмотре ручной клади. Оказывается, это вовсе не пустая прихоть таможенников. Такие правила обусловлены безопасностью пассажиров.

Когда ввели нормы

Новые правила, согласно которым нужно выкладывать ноутбуки, появились после теракта 11 сентября в США. Прежде на борт самолета можно было пронести все что угодно. Соответственно, взрывное устройство могло быть скрыто в обуви, ремнях, телефонах и, конечно же, внутри техники.

Источник фото: Legion-Media

Дело в том, что батарея и некоторые другие компоненты слишком плотные, и рентгеновские лучи не могут через них пробиться. Это касается также шнуров, блоков питания и других устройств, например, телефонов и камер.

Если гаджет не удастся просканировать даже в отдельном лотке, сотрудники таможни попросят вас включить устройство. Это докажет, что техника действительно работает и не представляет угрозы. Несмотря на то, что требования обусловлены обеспечением безопасности, многие пассажиры выходят из себя, если их несколько раз подряд на разных точках досмотра просят включать и выключать ноутбук.

Источник фото: Legion-Media

Почему могут открыть багаж без вашего ведома

Другой возмутительной для пассажиров новостью может стать пропажа одного или нескольких предметов из багажа. Ведь многие рассчитывают, что их собственность должна оставаться неприкосновенной. Тем не менее такой сценарий действительно возможен. Но только в том случае, если вы провозите запрещенные предметы. Их могут обнаружить уже после того, как багаж уедет на ленте.

Например, зарядные устройства и пауэрбанки можно хранить только в ручной клади. Если таможенники их заметят в чемодане, то имеют полное право вскрыть сумку, поскольку в случае неисправности устройства могут самовоспламениться.

Кроме того, вся эта техника в ручной клади должна находиться в отдельных пакетах, оригинальных упаковках или защитном чехле. Однако за этим следят не так строго.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media