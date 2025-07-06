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Загадки петербургских дворов-колодцев: где сбываются желания и арка светится даже ночью

Опубликовано: 6 июля 2025 15:43
двор-колодец
Загадки петербургских дворов-колодцев: где сбываются желания и арка светится даже ночью
Фото: Городовой.ру

Место, в котором можно заблудиться.

Санкт-Петербург снаружи — парадный фасад, колоннады, золото шпилей и очереди в Эрмитаж. Но стоит свернуть за углы, и город раскрывается по-настоящему.

Проходные дворы-колодцы — это тайная география Петербурга. Они не на карте, их не зовут «достопримечательностями», но они хранят дух города — тот самый, сырой, замкнутый, пропитанный дождём.

Здесь, среди ржавых труб, облупившихся фасадов и вязкой тишины, будто навечно поселились тени героев Достоевского. Стены давят, окна смотрят без выражения, а небо — в виде узкой серой полоски — кажется, вот-вот соскользнёт внутрь.

Особенно густо эти дворы переплетаются на Васильевском острове. Местные не без гордости рассказывают о «дворе желаний» в доме № 5 по 4-й линии. Крошечный, почти карманный проём — 2 на 1,5 метра, затерянный среди перекрытых проходов.

Чтобы пройти — нужно знать, почти как в сказке. Встанешь в центре, посмотришь вверх — и если попадёшь в ясный день, то не удержишься: загадаешь. Говорят, сбывается.

А в доме 26 по 13-й линии — странный архитектурный трюк: арка будто светится, даже в Белые ночи. Это бывшее здание благотворительного общества при Андреевском соборе, и если встать под этот луч на втором этаже и мысленно назвать своё самое сокровенное — город услышит.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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