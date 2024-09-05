В Финском заливе утонул мальчик с особенностями, пока его мать отвлеклась на несколько минут

Трагедия произошла 4 сентября на Финском заливе, когда 52-летняя петербурженка пришла на пляж у дома 72 по Приморскому проспекту со своим 17-летним сыном-инвалидом. Погода была по-летнему теплой и солнечной, и все выглядело идеально для отдыха.

Однако в какой-то момент, когда мать отвлеклась на несколько минут, ее сын исчез под водой. Женщина в панике начала искать подростка и звать на помощь. Очевидцы немедленно сообщили об этом в экстренные службы.

«Около трех часов дня сотрудники МЧС извлекли тело подростка из Финского залива, в 10 метрах от берега», — сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

На теле петербуржца не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти, и спасатели подтвердили, что подросток утонул.