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Заляпанная свеклой и морковью столешница будет сиять: нужно протереть этим продуктом

Заляпанная свеклой и морковью столешница будет сиять: нужно протереть этим продуктом
Как отмыть столешницу от свеклы и моркови

Въевшиеся загрязнения сойдут как по волшебству.

После готовки на столешнице нередко остаются следы различных продуктов. Особенно трудно бывает отмыть пятна от вареных свеклы или морковки.

Лучше всего убирать загрязнения сразу, пока они не въелись в поверхность. Но и в запущенных случаях еще есть шанс реанимировать кухню, если протереть столешницу одним продуктом.

Ватный диск необходимо обильно смочить в растительном масле и пройтись по столу. Следы тут же сойдут, а гарнитур будет вновь идеально чистым. Тот же трюк подходит и для удаления грязи с рук, пишет портал Men Today.

Источник фото: Photo by Sidekix Media on Unsplash

Общество Дом Лайфхак
1 января 2024 11:30
Мария Саблина
Мария Саблина
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