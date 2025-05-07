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Екатерина Великая разрешала проводить поединки среди женщин в Петербурге: почему они были более жестокие, чем мужские

Опубликовано: 7 мая 2025 10:01
Женская дуэль, Екатерина Великая
Екатерина Великая разрешала проводить поединки среди женщин в Петербурге: почему они были более жестокие, чем мужские
Городовой ру

Женщины часто спорили и вызывали своих обидчиц на дуэль, чтобы так защитить свою честь.

Когда слышишь слово «дуэль», сразу представляются мужчины в костюмах, с пистолетами, сражающиеся на рассвете. Но мало кто знает, что женщины тоже участвовали в дуэлях — и зачастую их схватки были куда более жестокими и опасными.

Откуда взялись женские дуэли?

Вопрос о женских дуэлях довольно спорный, ведь нет прямых подтверждений тому, что такие поединки случались. Однако первые упоминания о дуэлях между женщинами относятся к XVI веку. В 1552 году в Неаполе две знатные дамы устроили поединок из-за мужчины.

Екатерина Великая и расцвет женских дуэлей в России

Особое место в истории женских дуэлей занимает Россия эпохи Екатерины II. При императрице дуэли стали модным и распространенным способом решения конфликтов: только в 1765 году в России было зарегистрировано более 20 поединков между дамами.

Отмечается, что Екатерина была против смертельных исходов — ее правило гласило: «до первой крови». Однако с течением времени женщины стали драться еще яростнее, и поединки часто проходили в петербургских салонах, где дамы выясняли отношения на шпагах и кинжалах.

Особенности женских дуэлей

В отличие от мужчин, женщины дрались до последнего, а порезы от шпаг были очень болезненными, так как кончики оружия иногда смазывали ядом, чтобы усилить страдания соперницы. Еще одна особенность — дамы часто сражались топлес. Почему? Есть предположение, что корсеты и многослойные платья сковывали движения, сообщает сайт Моя Планета.

Причины и поводы для женских дуэлей

Женщины дрались по разным поводам: из-за измен кавалеров, оскорблений в обществе, споров на балах, а иногда даже из-за литературных или политических разногласий. Например, во Франции есть упоминание о случае, когда писательницы сражались на шпагах из-за плохих рецензий.

Наказание участницам таких поединков назначали не строгое: в виде домашнего ареста или общественного порицания. В итоге женские дуэли стали не простой экзотической страницей в истории, а отражением того, как женщины боролись за свои права на честь, свободу и равенство. В эпоху, когда общество ограничивало женщин, они брали в руки оружие, чтобы доказать свою силу и волю.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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