Для петровский времен фонтан был настоящим чудом, так как был устроен так, что вода создала пирамиду.

В Петергофе огромное количество фонтанов, но «Пирамида» — это особое сооружение, которое Петр Великий воздвиг не просто так, а в честь своей победы над Швецией. Фонтан был разрешен в войну, но все равно радует посетителей Петергофа своей красотой.

Фонтан в виде геометрической фигуры

В 1721 году Петр издал указ о постройке «пирамиды водяной с малыми каскадами» в Нижнем парке Петергофа. Архитектор Николо Микетти сначала сделал эскиз, который повторял знаменитый версальский фонтан «Обелиск» с трехгранной формой, но Петр настоял, чтобы основание было четырнхугольным, так как ведь участок, где должен был стоять фонтан, имел именно такую форму. Так и появилась уникальная «Пирамида» с четырьмя гранями, которая стала настоящей изюминкой парка.

Как устроен фонтан

«Пирамида» — это семиярусный водяной каскад, который создают 505 струй воды. Фонтан выглядит как белоснежная пирамида из воды высотой около восьми метров. Инженер Поль Суалем, приглашенный Петром, придумал эту хитрую гидравлическую систему, которая работает без насосов — вода течет благодаря перепаду высот, как в сообщающихся сосудах. Это настоящее чудо инженерной мысли XVIII века.

Исторический смысл

Фонтан задумывался как памятник победам русской армии в Северной войне со Швецией. В то время было принято ставить обелиски в честь важных сражений, и «Пирамида» стала водяным обелиском. Это не просто украшение парка, а своеобразный знак победы и независимости.

Как менялся фонтан

Строительство началось осенью 1721 года и продолжалось три года. Петр лично проверял фонтан и вносил коррективы: например, приказал убрать один уступ каскада и сделать бассейн ниже. Фонтан был запущен в 1724 году, но официально открыт уже после смерти Петра.

Мраморная отделка у обелиска появилась только в 1800 году, когда архитектор Франц Броуэр обновил фонтан и «одел» его в камень.

Война и восстановление

Во время Великой Отечественной войны фонтан сильно пострадал: разрушились мраморные украшения, была повреждена система подачи воды. С 1946 по 1953 год фонтан восстанавливали реставраторы, вернув ему былую красоту и техническую сложность. До сих пор принцип действия чуда инженерной мысли остается неизменным, сообщает сайт музея Петергоф.

Сегодня «Пирамида» — один из самых эффектных и технически сложных фонтанов Петергофа. Его неординарная форма и игра воды создают ощущение живого памятника, который рассказывает о славных страницах российской истории.