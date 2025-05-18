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Почему Жуков не любил вспоминать Петергофский десант: не только из-за провала

18 мая 2025 13:01
десантники
Почему Жуков не любил вспоминать Петергофский десант: не только из-за провала
Фото: Городовой.ру

Неудобная страница в биографии великого.

Операция, о которой почти не пишут в учебниках, и которую маршал Жуков предпочитал обходить стороной в своих мемуарах, началась в сентябре 1941 года.

Тогда в районе Петергофа и Стрельны советское командование попыталось провести смелую по замыслу, но трагичную по итогам операцию — соединить Ораниенбаумский плацдарм с основными силами Ленинградского фронта.

И, вопреки версии из «Воспоминаний и размышлений», сам Георгий Константинович к этой операции имел прямое отношение.

План был смелым — реализация провалилась

По задумке, сухопутные части с танками КВ должны были наступать от Урицка, флот — поддерживать огнём с моря, авиация — бомбить немецкие позиции между Петергофом и Стрельной, а на берег должны были высаживаться три морских десанта.

Всё это — одновременно. В теории, операция могла стать примером грамотного взаимодействия всех родов войск. На деле — всё пошло не так, отмечает военный историк Кирилл Шишкин.

Жуков отменил артподготовку, чтобы не выдать десант, — но этим обрёк моряков на смерть: враг был готов.

Морпехи оказались недостаточно обучены, снабжение сорвано, координация — нарушена. Части наступали не синхронно, а с разрывом в несколько дней. Последние группы высаживались уже тогда, когда немцы знали о десанте и ждали их.

Десант погиб, танки опоздали

Танковая бригада, прорвавшаяся к Стрельне, была встречена не радостными бойцами, а сообщением о том, что помогать уже некому.

Десант разбит, позиции оставлены. Вернуться назад танкисты не смогли — немецкая артиллерия уже контролировала маршрут. Операция закончилась гибелью сотен бойцов, отправленных в бой фактически на убой.

Почему Жуков молчал

Для Жукова это была, возможно, мелкая операция в масштабах войны. Он действительно командовал более крупными сражениями и нес ответственность за потери в десятки тысяч. Но в отличие от других эпизодов, Стрельнинско-Петергофский десант — его инициатива, его решение отменить поддержку, его ошибка в оценке ситуации.

Неудивительно, что в мемуарах он делает вид, будто узнал о десанте от кого-то другого — как о чём-то второстепенном.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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