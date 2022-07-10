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Лайза Минелли

Город
В БКЗ выступит Мишель Легран
5 марта в БКЗ Октябрьский состоится концерт знаменитого французского музыканта и композитора Мишеля Леграна. Мишель Легран - автор музыки к незабвенным фильмам Шербурские зонтики и Девушки из Рошфора - гениального композитора и дирижёра современности.
04 мар 2008 13:57
Город
29 ноября на сцене БКЗ &quot;ОКТЯБРЬСКИЙ&quot; УНИКАЛЬНЫЙ концерт АЛЕКСАНДРА ГРАДСКОГО!
Таких музыкантов, как Александр Градский, в Санкт-Петербурге ждут с нетерпением.Когда Александр Борисович, берет в руки гитару, он заставляет зрителей сопереживать, грустить и смеяться вместе с музыкой. Тем более что насладиться чистым, сильным голосом поможет новая современная система звука, котора
13 окт 2005 11:31
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