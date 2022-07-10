Лайза Минелли

Встречаемся в полночь у телевизора...

Если вы пока не выбросили телевизор в окно, на этой неделе у вас есть шанс это сделать только в воскресенье - вдруг "Зенит" будет проигрывать? А до того времени можно с наслаждением смотреть любимые фильмы.