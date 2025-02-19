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10 новых объектов метро: когда и где откроются очередные станции в Петербурге

19 февраля 2025 17:14
Открытие метро
10 новых объектов метро: когда и где откроются очередные станции в Петербурге
Городовой ру/ globallookpress/ Komsomolskaya Pravda

Работы в подземке распланировали на шесть лет вперед.

Петербургский метрополитен ждут масштабные изменения. К 2030 году на его карте появятся 10 новых станций, а общая протяженность линий увеличится на 17,1 км. Это должно значительно улучшить транспортную доступность, особенно в районах, которые пока остаются без подземки.

Какие станции построят?

Развитие метро идет в нескольких направлениях, включая продление существующих линий и открытие новых вестибюлей. Судя по обновленной программе транспортного развития города, ближайшие нововведения такие:

  • 2025 год – откроются «Путиловская» и «Казаковская».
  • 2028 год – одна новая станция (какая именно, пока не уточняется).
  • 2029 год – три станции, вероятно, среди них окажется «Театральная» и продолжение «зеленой» линии через «Богатырскую» к «Каменке».
  • 2030 год – четыре станции, включая продление коричневой линии и строительство новых выходов на некоторых станциях.

Кроме этого, рассматриваются проекты продления метро до Кудрово, Шуваловского проспекта, а также к аэропорту Пулково.

Проблемы, которые нужно решить

Несмотря на планы расширения, в программе также отмечены проблемы, с которыми сталкиваются пассажиры метро уже сейчас:

  • Перегруженные линии – в часы пик загруженность поездов превышает норматив в 1,3–1,7 раза.
  • Недостаточное покрытие – метро доступно только 37% горожан в пределах пешей доступности.
  • Изношенность оборудования – более 60% эскалаторов давно выработали свой срок службы, а почти половина вагонов метро нуждается в замене.

Также отмечается, что метро не успевает за развитием города: значительная часть Приморского, Красносельского, Выборгского и Фрунзенского районов остается без станций, пишет «Фонтанка» со ссылкой на авторов обновленной программы по развитию транспортной системы города.

Что дальше?

Хотя строительство метро – процесс долгий и затратный, обновленный план развития показывает, что движение вперед есть. Если заявленные сроки не сдвинутся, через несколько лет добираться в отдаленные районы Петербурга станет проще. Однако уже сейчас эксперты призывают власти синхронизировать развитие подземки с градостроительными проектами, чтобы не повторять старые ошибки.

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Автор:
Максакова Яна
Город Санкт-ПетербургТранспорт
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