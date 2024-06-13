Адвокат Герасимова: пассажиры задержанного рейса Томск — Петербург могут потребовать компенсацию

Если требования не будут выполнены, стоит обращаться в суд.

13 июня рейс N4309 Томск — Петербург авиакомпании Nordwind Airlines задержали на восемь часов, сообщает Vtomske.ru. Пассажиры ожидали вылета с 07:20 до 15:00, что составляет семь часов и 40 минут. Среди 206 ожидающих пассажиров — 13 детей, которым предоставили напитки и горячую еду.

По данным онлайн-табло, самолет должен был покинуть Томский аэропорт в 07:20, но из-за задержки прибытия из Петербурга, вылет перенесли на 15:00. Таким образом, пассажиры вынуждены были провести дополнительное время в аэропорту. Представители авиакомпании Nordwind Airlines сообщили, что всем пассажирам были предоставлены напитки и горячая еда в качестве компенсации за ожидание.

На борту, задержанном в Петербурге, находилось 206 человек, включая 13 детей. Задержка вызвана тем, что самолет, вылетевший из Петербурга в Томск, должен был прибыть в 06:15, но вместо этого приземлится только в 14:00. В связи с этим обратный рейс, изначально запланированный на 07:20, был перенесен на 15:00.

Пассажиры рейса N4309 были проинформированы о задержке и получили необходимую поддержку от авиакомпании. Сотрудники аэропорта обеспечили пассажиров всеми необходимыми удобствами на время ожидания.

Авиакомпания Nordwind Airlines принесла извинения за причиненные неудобства и заверила, что предпринимаются все возможные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Адвокат Светлана Герасимова в беседе с «Городовым» объяснила, что пассажиры в таких случаях могут получить не только временный кров, напитки и еду, но и денежную компенсацию.

«Пассажиры, чьи рейсы были задержаны, имеют право на компенсацию согласно действующему законодательству. В зависимости от продолжительности задержки и причин, пассажиры могут потребовать различные виды компенсаций, включая денежные выплаты, питание и напитки, а также предоставление гостиницы и транспортных услуг. Во-первых, по закону пассажиры могут получить денежную компенсацию. Согласно Воздушному кодексу Российской Федерации и правилам авиаперевозок, пассажиры имеют право на денежную компенсацию в случае задержки рейса более чем на 4 часа. Размер компенсации зависит от дальности полета: 25% минимального размера оплаты труда за каждый час задержки, но не более 50% стоимости билета для внутренних рейсов. Для международных рейсов сумма компенсации может варьироваться в зависимости от конкретных правил авиакомпании и международных соглашений. Во-вторых, при задержке рейса более чем на 2 часа авиакомпания обязана предоставить пассажирам прохладительные напитки и питание. Если рейс задержан на ночь (с 22:00 до 06:00) или более чем на 8 часов днем, авиакомпания обязана организовать пассажирам проживание в гостинице, а также трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно», – отметила эксперт.

Для получения компенсации пассажирам необходимо сохранить все документы, такие как посадочный талон или билет, чеки и квитанции на дополнительные расходы (питание, транспорт, гостиница и т.д.), а также уведомления от авиакомпании о задержке рейса. Далее нужно обратиться к представителю авиакомпании и написать заявление о предоставлении питания, напитков или гостиницы, в зависимости от ситуации.

Затем необходимо направить письменную претензию в адрес авиакомпании с требованием компенсации. Претензия должна содержать: ФИО пассажира, контактные данные, информацию о рейсе (номер рейса, дата и время), описание ситуации (задержка рейса, предоставленные или не предоставленные услуги), размер требуемой компенсации. К претензии следует приложить копии всех подтверждающих документов (посадочный талон, билеты, чеки и квитанции).

Пример заявления:

«Генеральному директору Авиакомпании Nordwind Airlines

от Иванова Ивана Ивановича, паспорт: 1234 № 567890, адрес: г. Томск, ул. Ленина, д. 1, кв. 1, телефон: +7 (123) 456-78-90, email: [email protected]

Заявление

Я, Иванов Иван Иванович, являюсь пассажиром рейса N4309 Томск — Петербург, который был задержан 13 июня 2024 года. В связи с задержкой рейса на 7 часов и 40 минут, прошу выплатить мне денежную компенсацию в размере, предусмотренном законодательством, а также компенсировать расходы на питание в размере 500 рублей.

К заявлению прилагаю копии следующих документов:

Посадочный талон. Чек на питание.

Дата: 14 июня 2024 года

Подпись: _______________».

«Если авиакомпания отказывается удовлетворить требования, пассажиры могут обратиться в суд с иском о взыскании компенсации. Для этого потребуется подготовить исковое заявление и приложить все необходимые документы, подтверждающие факт задержки рейса и понесенные расходы. Таким образом, пассажиры могут добиться справедливой компенсации, соблюдая установленные правила и процедуры», – заключила адвокат.

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