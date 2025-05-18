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Алкомаркет и бар рядом с школой: такое возможно в Петербурге, и вот по каким адресам

18 мая 2025 09:31
маргиналы возле школы
Алкомаркет и бар рядом с школой: такое возможно в Петербурге, и вот по каким адресам
Фото: Городовой.ру

А порой и вовсе в одном здании.

Вроде бы и абсурд, а по закону — все гладко! Пока в Петербурге активно борются с «наливайками» в жилых домах, крупные федеральные сети спокойно торгуют спиртным чуть ли не в школьных раздевалках. Как такое возможно? Объясняем без истерик, но с эмоциями!

Алкоголь — под детским садом? Закон не возражает!

Петербургская борьба с алкоголем выглядит странно. Маленькие бары и разливайки вытесняют из жилых домов, при этом крупные магазины федеральных сетей спокойно открываются даже в одном здании со школами и детскими садами. Примеры впечатляют.

Недавно в Аптекарском переулке, прямо под помещением «Детского сада №22», открылся магазин сети «Красное и Белое». Разделяет их только потолок первого этажа. Аналогичная ситуация сложилась на Думской улице, 1-3. Здесь дверь в «К&Б» буквально в 20 шагах от входа в музыкальную школу имени Римского-Корсакова.

В самой школе говорят, что такое соседство, конечно, мешает. Возле магазина постоянно тусуются маргинальные личности, пока рядом ходят дети.

Закон позволяет алкомаркеты в школах?

Как выяснили в Сети, причина кроется в местном законодательстве. В Петербурге расстояния от образовательных учреждений до алкомаркетов устанавливают муниципальные депутаты. И диапазон там внушительный — от 15 до 200 метров, а в особых случаях даже от нуля. То есть формально магазин может открыться прямо рядом со школой или садиком, и никаких нарушений не будет.

Муниципалы засекречивают данные

Информация о том, на каком расстоянии разрешено открывать алкомаркеты от школ, держится в строжайшем секрете. Муниципалы неохотно делятся цифрами даже с журналистами. «Пишите запрос, по телефону мы не отвечаем», — сухо комментируют в администрации округа 78, где и находятся спорные магазины.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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