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Борщ по-флотски, но без сметанки: такой в Великую Отечественную моряки ели от Кронштадта до Японского моря

17 мая 2025 12:34
Борщ по-флотски
Борщ по-флотски, но без сметанки: такой в Великую Отечественную моряки ели от Кронштадта до Японского моря
Фото: Городовой.ру

Рацион, традиции и рецепт легендарного русского блюда.

Питание советских подводников во времена Великой Отечественной войны было не просто вопросом выживания, но и способом сохранить боевой дух. Несмотря на скромные возможности, рацион экипажей отличался сытностью и продуманностью.

На подлодках всегда старались готовить горячее, использовать свежие продукты, пока это возможно, и при необходимости переходили на ленд-лизовские консервы.

Как подводников кормили на войне

Советский военно-морской флот, в том числе подводники Северного и Балтийского флотов, получал одни из самых сбалансированных пайков в армии. В меню были борщ, рассольник, пельмени, гречка, котлеты, омлеты, даже вино и водка.

Из импортных поставок — мясные консервы «второй фронт», колбасы в банках, сухое молоко и яичный порошок. Сложнее всего было сохранить продукты в условиях автономного плавания — влажность, качка, ограниченное место.

Хлеб быстро плесневел, воду брали даже в цистерны для торпед, овощи ели только первые 2–3 дня. Потом — сухофрукты, галеты и закрутки. Тарань и селедка висели на шпагатах в отсеках — как альтернатива полноценной кухне.

Секрет борща по-флотски

Одним из самых любимых блюд был борщ по-флотски — на копченостях или тушенке. Его готовили с особым вниманием: свеклу томили не меньше полутора часов, чтобы усилить вкус. Особенность блюда — насыщенность и густота. Готовили его обычно в надводном положении, затем разогревали под водой.

Распорядок питания тоже был адаптирован под реалии службы. Основной приём пищи приходился на подводный этап — именно тогда у моряков просыпался аппетит.

Попробуйте дома

Флотский борщ можно приготовить и сегодня. Понадобится свекла, капуста, картофель, морковь, лук, томатная паста, уксус, специи и обязательно — копчености. Главное — не спешить. Долгая обжарка, томление и выдержка делают этот суп особенным.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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