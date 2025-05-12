Как в Петербурге появился культ поклонения котам: будем гладить всех мурчащих, теплых, сонных, настоящих

Петербург — город туманов, разводных мостов и... котов. Не просто домашних любимцев, а настоящих символов, легенд и даже спасителей. Собрали тёплую и по-настоящему питерскую историю о том, как кошки из охотников на крыс превратились в эмблему Северной столицы.

От царских амбаров до парадных лестниц

Любовь Петербурга к котам — не милый тренд, а явление с историей. Ещё Пётр I приказывал «иметь при амбарах котов», чтобы те наводили порядок среди грызунов. Говорят, сам царь держал кота по имени Василий — по одной версии, голландского, по другой — из Вологды.

А после его смерти началась та самая история казанских котов, которых царским указом доставили в Петербург, чтобы спасти Зимний дворец от нашествия крыс. Их поселили в роскошных покоях и стали звать «охранниками галерей». Да, не шутка — у них были даже «классы»: надворные и комнатные.

Эрмитажные коты — не мем, а должность

В Эрмитаже коты и сегодня не просто живут — они трудоустроены. У каждого есть паспорт, ветеринарная карточка и «должность» — ловец мышей в музейных подвалах.

Самих котов не пускают в экспозиционные залы, но в подземельях у них полная свобода. Внутренние переходы Эрмитажа так и зовутся — «большой кошачий подвал». О них пишут книги, снимают фильмы и ставят мюзиклы. Есть даже комиксы и детская литература о «рыцарях» из Эрмитажа.

Война, которую выиграли не только люди

Во время блокады Ленинграда коты исчезли — люди умирали с голоду, и пушистые спасители не выжили. Но город заполонили крысы. Их невозможно было уничтожить: они не боялись даже танков. Тогда в 1943 году в город прибыл первый кошачий десант — из Ярославля.

Потом был второй эшелон — из Сибири. Эти хвостатые воины спасли Ленинград. Память о них жива: в Тюмени стоит Сквер сибирских кошек, а в центре Петербурга — скульптуры Елисея и Василисы. Забросишь монетку — будет тебе удача.

И кафе с котами, и коты на крышах

Петербург оберегает культ котов не только памятниками. В городе открылись первые в Европе котокафе — «Республика кошек» на улице Якубовича и «Котики и люди» на Литейном.

Там можно попить кофе с мурлыкающим «собеседником» и даже забрать его домой — если понравитесь друг другу. А ещё коты гуляют по дворам, выглядывают из парадных и, конечно, вдохновляют художников: целые выставки посвящены петербургским мурлыкам.

Петербургский кот — это не просто животное. Это образ — чуть грустный, слегка задумчивый, молчаливый, но наблюдающий за происходящим с верхнего карниза. Он вечно бродит по набережным, сидит на окне с видом на шпиль Петропавловки, переживает эпохи и войны, но не меняется.