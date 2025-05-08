«Будущее светло и прекрасно»: как проводили время узники Трубецкого бастиона

Музей истории Петербурга решил удивить и немного встряхнуть своих посетителей, выпустив новую серию сувениров. И посвящены они одной из самых мрачных и загадочных страниц истории города — тюрьме Трубецкого бастиона.

Она была расположена на территории Петропавловской крепости и считалась главной политической тюрьмой царской России, где в одиночных камерах содержались революционеры, писатели и другие известные личности.

Что за тюрьма Трубецкого бастиона?

Тюрьма предполагала весьма строгую систему содержания заключенных: главной задачей было полное одиночество, чтобы изолировать арестантов от внешнего мира и друг от друга. Через эти камеры прошло более полутора тысяч политических заключенных, среди которых были такие известные фигуры, как Петр Кропоткин, Александр Ульянов, Максим Горький и Лев Троцкий.

После Февральской революции 1917 года здесь сидели министры царского правительства и участники различных политических движений. Тюрьма официально закрылась в 1918 году, но использовалась до 1921-го.

Сувенирная продукция

Музей истории Петербурга решил не просто рассказать о тюрьме, но и дать возможность прикоснуться к ее атмосфере. В новой линейке сувениров есть черный чай и сухари, которые символизируют «долгие посиделки» в одиночной, свечи в металлических кружках с философскими надписями, сообщает КП-Петербург.

«Будущее светло и прекрасно», — написано на свече.

Также есть магниты и открытки с азбукой перестукивания. С ее помощью заключенные хоть как-то общались.

Где можно купить и что еще посмотреть?

Сувениры продаются в магазине при Трубецком бастионе Петропавловской крепости, где также можно приобрести книги известных узников и посмотреть экспозицию о жизни и условиях содержания в тюрьме. Экспозиция включает восстановленные камеры разных периодов, архивные фотографии, аудиозаписи воспоминаний заключенных и многое другое.