Тухлый тюлень и мышиное вино: эти блюда не каждый рискнет отведать

Есть люди, которые не едят оливки, холодец или, например, обычный лук. Но побывав в некоторых странах и увидев, что именно там готовят местные повара, вы точно измените свои вкусовые предпочтения. Маслины покажутся вам невероятным лакомством по сравнению с тем, что оказывается в тарелках и желудках азиатов и европейцев.

В Сардинии есть сыр под названием сasu marzu. С виду обычная головка, но внутри кишит целая жизнь. Сотни личинок поедают молочный продукт и выделяют экскременты туда же. В кафе насекомых удаляют и подают куски вместе с пастой или просто хлебом, но истинные гурманы считают, что именно эти живые личинки придают невероятный вкус яству, который ни с чем не сравнится.

В Китае, например, жарят летучих мышей. Их даже не разделывают на куски, а отправляют в чан с кипящим маслом или водой целиком. Голова и конечности остаются на месте. Местные уверяют, что вкус напоминает курицу, но не все туристы готовы это проверять на собственном опыте.

Источник фото: Legion-Media

Если будете в Гренландии, не рискуйте пробовать блюдо под названием кавиак. Готовится он весьма жутким образом. Тюленю отрезают голову, убирают внутренности, фаршируют его ощипанными чайками и закапывают в холодную землю на шесть месяцев. Мясо там разлагается и гниет. Потом деликатес достают и подают на праздничный стол. Говорят, что блюдо по вкусу напоминает сыр с плесенью.

Жареными тараканами, личинками и кузнечиками уже туристов не удивить. В Таиланде это считается обычной закуской. Пакет с такими насекомыми напоминает семечки, которые местные съедают за минуту. Жарят в Азии и пауков тарантулов. Их нанизывают на палки или кидают в масло. Хрустят не меньше, чем картофельные чипсы.

Источник фото: Legion-Media

В Японии тоже есть чем необычным поживиться. Многие слышали о ядовитой рыбе фугу, которую умеют разделывать только самые опытные повара. Одно неловкое движение рукой — и вы труп. Даже микро-капля яда способна убить человека. Едят жители Страны Восходящего солнца и живых осьминогов. Много людей умирает, так как они присасываются к глотке изнутри и фактически душат своего поедателя, перекрывая ему кислород. Лучше такое в незнакомой стране не пробовать.

В Южной Корее очень любят пить мышиное вино. Нужно всего лишь два ингредиента: рисовая водка и немного маленьких мышат, которые еще не упели покрыться шерстью. Все настаивают год, а после пьют небольшими порциями. По вкусу, как керосин, но корейцы считают, что это очень полезно.

Источник фото: Legion-Media