Цена против вкуса: стоит ли опасаться китайской гречки

Гречка — продукт, который у нас на кухне почти святой. Но вот беда: на полках магазинов все чаще встречается гречка из Китая, и она вызывает много вопросов.

Так стоит ли брать китайскую гречку? Как отличить ее от российской? И чем вообще они отличаются? Давайте разбираться.

Почему вообще появилась китайская гречка у нас?

Россия — один из крупнейших производителей гречки в мире, но спрос на нее огромный, и иногда отечественного урожая не хватает. Китай, который тоже выращивает гречиху, стал поставлять крупу на наш рынок.

При этом китайская гречка часто стоит заметно дешевле — соблазнительно, правда? Но дешевизна не всегда означает качество.

В чем главные отличия российской и китайской гречки?

Признак Россия Китай Форма и размер зерен Российская гречка обычно крупнее, с острыми углами и треугольной формой. Китайская — мельче и более округлая. Цвет В России же крупу обжаривают один раз, поэтому она светлее и сохраняет больше полезных веществ. Китайская гречка темнее. Потому что в Китае ее обжаривают два раза, чтобы увеличить срок хранения и защитить от вредителей. Вкус и запах Российская гречка после варки становится мягкой, светлеет и набухает примерно в два раза. Китайская же остается более сухой, темной и может горчить — это из-за двойной обжарки. Иногда китайская гречка может иметь неприятный запах плесени или прелости из-за плохих условий хранения и транспортировки. Полезность Российская гречка богата витаминами группы В, микроэлементами и рутином. Китайская гречка, выращенная на истощенных почвах и с применением большего количества пестицидов, содержит меньше полезных веществ. Хотя обе проходят фитоконтроль при ввозе, качество все же отличается.

Как не ошибиться при покупке?

Читайте этикетку. На упаковке должна быть четко указана страна происхождения. Если написано «Россия» — скорее всего, это наша гречка, пишет Тревел аск.

Но будьте внимательны: иногда недобросовестные продавцы могут указывать Россию, хотя крупа из Китая.

Нужно ли бояться китайской гречки?

Паниковать не стоит, но и закрывать глаза на разницу тоже не надо. Китайская гречка — это не яд, но она уступает российской по вкусу и пользе.

Если хотите по-настоящему вкусную и полезную кашу, лучше выбирать отечественную крупу. А если бюджет ограничен, и вы берете китайскую, тщательно ее перебирайте и промывайте.