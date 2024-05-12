Чем хороша косметика из нефти: есть целый ряд преимуществ

Мало кто знает о том, что косметологии широко используются средства из переработанной нефти. Быть может, это сложно представить, но такие продукты имеют массу удивительных свойств. О них рассказала доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самарского государственного медицинского университета Антонина Арсеньева.

Косметика, произведенная на основе нефти, может оказывать противовоспалительное и антибактериальное действие. Кроме того, она легко впитывается и даже помогает коже регенерировать, замедляя старение.

«Например, минеральное масло, получаемое из нефти, является одним из самых распространенных ингредиентов в кремах. Оно обладает высокой степенью очищения и увлажнения, а также защищает кожу от потери влаги», — цитирует эксперта портал «Прайм».

Некоторые средства из нефтепродуктов давно широко известны. Тот же вазелин и парафиновое масло. Однако важно, чтобы используемые компоненты были очищены и прошли все проверки на содержание тяжелых металлов.

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