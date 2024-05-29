Что посмотреть туристу в Калининграде: четыре главных достопримечательности

Калининград очень популярен среди российских туристов. Это отличная возможность прочувствовать атмосферу европейского города, при этом не покидая родную страну. Если вы тоже собрались посетить этот город, возьмите на заметку места, в которых обязательно стоит побывать, чтобы получить наиболее полное впечатление от путешествия.

Куршская коса

Это природный заповедник, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Куршскую косу по праву можно назвать одной из главных достопримечательностей Калининграда.

Масштаб косы просто впечатляет — песчаная тропа протянулась между такими городами, как Зеленоградск и Клайпеда. С одной ее стороны находится Куршский залив, а с другой — Балтийское море.

Здесь очень красивый ландшафт, так что фотографии из отпуска получаются потрясающими.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Танцующий лес

На 37-м километре Куршской косы расположился участок хвойного леса, в котором деревья имеют причудливые изогнутые формы. Это место до сих пор окутано тайной — деревья высадили здесь еще в 1961 году для укрепления почвы, но результат для многих остался загадкой. Неизвестно, почему деревья выглядят так, словно застыли в танце.

Несмотря на эту аномалию, пребывать в лесу очень комфортно и совсем не страшно. Здесь даже проложена деревянная тропа — туристам так комфортнее передвигаться, а сама почва защищена от нежелательной нагрузки.

Остров Канта

Здесь часто проходят всевозможные ярмарки и фестивали. В это время улицы пестрят прилавками с различными вкусностями, а освещают их разноцветные гирлянды. Также здесь находится парк скульптуры и один из старинных Кенигсбергских мостов — Медовый.

Но, пожалуй, главной достопримечательностью острова смело можно назвать Кафедральный собор. Туристы могут не только полюбоваться красотой объекта, строительство которого началось еще в 14 веке, но и сходить на органный концерт.

А еще на этом же острове расположена могила немецкого философа Иммануила Канта. Это тоже очень популярное место посещения среди туристов.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Рыбная деревня

Одна из причин прогуляться по Медовому мосту — это возможность попасть в Рыбную деревню. Это современный торгово-ремесленный комплекс, расположившийся на берегу реки Преголя.

Несмотря на то, что место не является историческим, здесь очень хорошо передается атмосфера довоенного Кенигсберга. Здесь большое количество уютных милых домиков, а также различных кафе и ресторанов.

После обеда в одном из заведений стоит дойти до пешеходного разводного моста, который называется Юбилейным. С него можно вдоволь полюбоваться и домиками Рыбной деревни, и островом Канта, пишет портал Sputnik.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru