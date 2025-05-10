Ледниковый привет: что скрывают камовые холмы заказника Щучье озеро в Ленобласти

Государственный природный заказник (ООПТ) регионального значения «Озеро Щучье» — это уникальный мир, расположенный в Курортном районе Санкт-Петербурга (поселок Комарово и город Зеленогорск). Здесь, на территории крупнейшего в окрестностях мегаполиса елово-соснового таежного массива, переплелись геологическая история, растительное великолепие и удивительное разнообразие животного мира.

Память ледника: камовые холмы

Крутосклонные камы — скопления песчаных холмов округлой и вытянутой формы, разбросанные по территории заказника — словно ожившие страницы геологической летописи. Эти камовые холмы и есть память о последнем, валдайском оледенении, напоминающая о мощных силах природы, некогда формировавших ландшафт.

Как отметил биолог Павел Глазков в проекте «Дикие выходные», камовые холмы, или крутосклонные камы — это уникальные геологические образования – свидетели ледниковой эпохи.

Озера — наследие ледника

Ледниковое происхождение — и у озер, расположенных на территории заказника. С камами соседствуют понижения и котловины, в одной из таких котловин раскинулось и само Щучье озеро, а совсем нетдалеко можно найти укрытие небольшому, но глубокому озеру Дружинному (известному также, как Чертово).

Озера и заболоченности — бесценные гидрологические объекты заказника.

Редкое растение — полушник озерный

Жемчужиной озера Дружинного является Полушник озерный (Isoetes lacustris) — водное растение, занесенное в Красную Книгу России. Этот примечательный гидрологический объект служит местом обитания полушника озерного — эндемика, нуждающегося в особой охране.

Полушник озерный Isoetes lacustris – гордость озер заказника.

Леса и болота — разнообразие биотопов

Разнообразие биотопов — от сухих сосновых боров до еловых лесов и небольших болот — поражает воображение. Высокие части камовых холмов занимают сухие сосновые боры с развитым мховым и лишайниковым покровом.

В более влажных низинах «растворились» «чащи» еловых лесов, в особенности интересны — старовозрастные чернично-сфагновые ельники, достаточно редкие для территории Санкт-Петербурга. В камовых котловинах, у озер, расположились небольшие болотца верхового и переходного типа, вносящие разнообразие в ландшафт.

Лесное разнообразие – гордость заказника «Озеро Щучье», в экосистеме которого отмечено свыше 400 видов сосудистых растений, относящихся к 83 семействам.

Животный мир — от птиц до лисиц

Не менее богат и животный мир заказника. Здесь обитают свыше 70 видов птиц, а также постоянными обитателями здесь числятся лесной хорь, лисица, заяц-беляк и горностай, иногда можно встретить и куницу.

Есть ли щука?

В Щучьем озере действительно водится щука, хотя ее численность и невелика. Из копытных на территорию заказника иногда заходит лось.

Богатство фауны — отражение экологического равновесия и здоровой экосистемы заказника.

Общение с природой — благоустройство и удобства

Для комфортного общения гостей с природой, и при этом, чтобы не оказывать разрушающего влияния на экологию местности, на территории заказника есть несколько благоустроенных пляжей с песчаным берегом, оборудованные кабинками для переодевания, урнами и биотуалетами.

Отдых и экологическая безопасность — две стороны «одной медали» на территории заказника.