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Даже не вздумайте выливать в раковину: вот что нужно сделать с маслом после жарки

Даже не вздумайте выливать в раковину: вот что нужно сделать с маслом после жарки
Что делать с оставшимся после жарки маслом

Есть лишь один способ избежать неприятностей.

Оставшееся в сковороде масло чаще всего отправляют в раковину без задней мысли. Однако липкий жир со временем оседает на трубах, появляются сложные засоры и поломки, с которыми не справится без сантехника. Поэтому стоит пересмотреть свой подход к этой проблеме.

Мудрые хозяйки всегда держат в запасах несколько рулонов самой дешевой туалетной бумаги. Ей удобно убирать остатки еды, если пользуетесь посудомойкой. Также скомканные листы отлично впитывают масло.

Те, кто проживает в частном доме, могут получить двойную пользу. Испачканную бумагу можно оставить для розжига костров, так как она отлично будет воспламеняться, передает Дзен-канал «Честный автор».

Источник фото: Изображение от Tina Dawson на Unsplash

Общество Советы Лайфхак Дом
6 января 2024 09:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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