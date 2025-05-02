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День Интернационала, молодости, силы и единства. Как в Петербурге отмечали Первомай

Опубликовано: 2 мая 2025 15:02
Первомай, люди
День Интернационала, молодости, силы и единства. Как в Петербурге отмечали Первомай
globallookpress/ Веленгурин Владимир

В России история праздника трудящихся начинается еще с конца 19 века.

Первомаю в Петербурге всегда уделялось особое внимание. Несмотря на то, что впервые праздник весны в Северной столице отметили еще до революции, именно в Советской России он стал настоящим символом трудящихся.

Откуда взялся этот праздник?

Еще с давних времен люди отмечали начало мая как время, когда природа просыпается после зимы, но современный смысл 1 мая связан с рабочими и их борьбой за права. В 1886 году в Чикаго тысячи рабочих вышли на улицы с требованием сократить рабочий день до 8 часов. Тогда люди работали по 12–15 часов. Эти события стали символом борьбы за справедливость и права трудящихся.

Когда появился в России

В нашей стране первая праздничная сходка рабочих прошла в мае 1891 года, ее устроил в Петербурге марксист Михаил Бруснев, сообщают РИА Новости. После революции демонстрации стали постоянными, а сам праздник получил название День Интернационала.

Первомай в СССР

Первомай в СССР всегда был праздником солидарности трудящихся, днем, когда люди выходили на улицы, чтобы показать свою поддержку идеям социализма и единству рабочего класса. В Ленинграде, как и во многих других городах, демонстрации сопровождались лозунгами, портретами вождей и праздничным оформлением трибун.

Например, в 1930-е годы трибуны украшали огромными фигурами рабочих, красноармейцев и символами борьбы с капитализмом и фашизмом. На одной из трибун в Ленинграде можно было увидеть композицию, где советский рабочий и красноармеец противостояли капиталисту, изображенному с танком и свастикой.

Праздник молодости и единства

В первые советские годы демонстрации были яркими и массовыми, на них выходили представители всех слоев общества — от рабочих и крестьян до пионеров и военных. В Москве и Ленинграде проходили парады с участием партийного руководства, военных и спортсменов. Праздник позиционировался как день молодости, силы и единства трудящихся.

В послевоенные годы первомайские демонстрации в Ленинграде сохранили свою торжественность и масштабность. На улицах собирались огромные колонны, звучали песни и лозунги, а люди шли с портретами вождей, символизируя свою верность идеалам социализма.

Первомай сегодня

В последнее время коронавирусные ограничения заставили людей отказаться от демонстраций в начале мая. Несмотря на то, что пандемия позади, традиция проводить шествия в честь трудящихся не возобновилась. В последний раз демонстрация по Петербургу проходила в 2019 году, тогда на улицы вышли около 60 тысяч человек.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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