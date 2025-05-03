От «Ленинградской поэмы» до трамвайных путей на Невском: чем запомнилось 3 мая Петербургу

Как 3 мая переплело судьбы Ленинграда и его героев?

3 мая навсегда вписан в историю Ленинграда. Он отмечен как радостными, так и трагическими событиями, переплетая судьбы города и его жителей. Что же сделало 3 мая знаковой датой для Ленинграда?

1925: дань уважения политическому деятелю

Был установлен памятник Георгию Валентиновичу Плеханову напротив Технологического института. Этот монумент, один из первых в СССР, посвященных политическому деятелю, был отлит из бронзы на заводе «Красный выборжец».

Автором проекта стал Илья Яковлевич Гинцбург — бывший академик Императорской Академии художеств. Памятник Плеханову стал символом новой эпохи и новых героев.

1910: голос блокадного Ленинграда

3 мая 1910 года в семье врача родилась будущая поэтесса — Ольга Федоровна Берггольц. Ее детство прошло на окраине Невской заставы. Уже в 15 лет юная Ольга начала свой творческий путь — ее первое стихотворение «Пионерам» было опубликовано в газете «Ленинские искры», а первый рассказ «Заколдованная тропинка» — в журнале «Красный галстук».

Однако, судьба Берггольц была неразрывно связана с трагическими страницами истории Ленинграда — блокадой. Ее голос, звучавший ежедневно на ленинградском радио, стал символом мужества и надежды для жителей осажденного города. Именно в этот период появились ее пронзительные поэмы «Февральский дневник» и «Ленинградская поэма» — настоящие шедевры блокадной лирики.

Арест в 1938 году, по ложному обвинению в связи с «врагами народа», — лишь один из эпизодов сложной и драматичной жизни поэтессы. Реабилитация спустя год не смогла стереть из памяти пережитый ужас, но закалила дух Берггольц.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», после войны она продолжила писать, обращаясь к темам памяти и преодоления. Некоторые ее произведения, не прошедшие цензуру, распространялись в самиздате, свидетельствуя о непреклонности духа и верности своим убеждениям.

1943: знак мужества и стойкости

3 мая 1943 года — в самый разгар Великой Отечественной войны — началось вручение медалей «За оборону Ленинграда». Эта награда, отчеканенная на Монетном дворе, стала символом беспримерного мужества и стойкости защитников города.

На лицевой стороне медали — изображение группы красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц с винтовками на фоне Адмиралтейства. Звезда и надпись «За оборону Ленинграда» дополняли композицию. На оборотной стороне — традиционные «За нашу советскую родину» и серп и молот.

Среди первых награжденных — маршал Леонид Александрович Говоров и композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович — имена, навсегда связанные с героической обороной Ленинграда.

1950: реконструкция Невского проспекта

3 мая 1950 года Ленинград вступил в новую эру — началась реконструкция Невского проспекта. Одним из самых заметных изменений стало снятие трамвайных путей — решение, которое тогда вызвало немало споров. Этот шаг символизировал стремление к модернизации и обновлению городского пространства. Невский проспект, лишившись трамваев, приобрел новый облик, сохранив при этом свою историческую значимость.

3 мая — это день, когда история Ленинграда предстает во всем своем многообразии — от рождения будущей поэтессы до эха войны и смелых шагов в будущее. Каждое из событий этого дня — важная часть мозаики, складывающейся в неповторимый образ города на Неве.