Дежурили по ночам и получали ордена: зачем дворники следили за еловыми ветками в имперском Петербурге

В Петербурге дворники в свое время были не просто людьми, которые наводили чистоту на улицах, они помогали полицейским и даже получали медали.

Дворники в дореволюционном Петербурге занимали особое место. Они были не просто людьми, которые следят за порядком улиц, их награждали и фраза: «не учись, дворником будешь», явно не была популярной в то время. Рассказываем о роли дворников в истории Санкт-Петербурга.

Уборка по указу Петра I

С самого основания Петербурга Петр понимал, что город должен быть чистым и ухоженным. Уже в 1718 году он издал указ, по которому владельцы домов обязаны были убирать мусор с мостовых и улиц рядом со своими домами. За нарушение правил полагались штрафы.

Дворники — главные герои чистоты

Со временем обязанности по уборке стали более формальными. При Екатерине II появился «Устав благочиния», который предписывал в каждом квартале иметь подрядчика для уборки улиц, а в каждом доме — дворника.

Дворники работали по расписанию: утром и вечером они подметали улицы, а в течение дня дежурили у ворот с метлами и совками, чтобы сразу убирать конский навоз, который был большой проблемой для города с его многочисленными экипажами. Кроме того, дворники быстро уносили еловые ветки после похоронных процессий, чтобы не мешать движению.

Контроль и порядок

Дворники не только убирали, но и следили за порядком. Они проверяли состояние лестниц, следили, чтобы не было скопления собак, не допускали грязную торговлю на улицах, контролировали, чтобы жители не курили и не справляли нужду вне специальных мест. Кроме того, дворники участвовали в регистрации жителей, помогали с паспортным контролем, а после покушений на императора усилили контроль за подозрительными лицами и предметами, дежурили ночью, сообщает Коммерсант.

После третьего по счету покушения на царя в 1879 году в Петербурге дворники должны были дежурить ночью, обеспечивая безопасность жителей. Блюстители порядка и чистоты в 1896 году получили нагрудные значки, а за их работой следили полиция и санитарные инспекторы. Лучших дворников награждали медалями и денежными премиями. В 1917 году вся система пришла в упадок, как и дело дворников.