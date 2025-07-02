«До 40 женщин нет»: голландец назвал преимущества российских девушек над европейками

Голландец по имени Махил, давно живущий в России, решил поделиться своими личными наблюдениями о разнице между голландками и россиянками. Он подчёркивает: это не научный анализ, а субъективные впечатления — «обобщения, к которым нужно относиться с юмором».

В России все — девушки

Махил рассказывает, что в России женщин до 40 лет почти не называют «женщинами» — только «девушками». Когда он однажды назвал преподавательницу русского языка «женщиной», та его одернула.

«До 40 женщин нет».

В Голландии, по его словам, всё иначе: там уже с 20 лет женщину называют именно женщиной, и это считается нормой.

Возраст — тема разная

Голландки, по словам Махила, гораздо проще относятся к возрасту. Там спокойно можно спросить, сколько кому лет, — и никто не обидится.

В России же, как он заметил, вопрос «Сколько вам лет?» считается чуть ли не запрещённым, а ответ часто превращается в игру — «А сколько ты дашь?».

В Голландии, когда женщине исполняется 50 лет, это даже отмечается особым образом: у дома ставят большую куклу по имени Сара. Это старая традиция, и никто не считает её обидной.

Внешность и макияж

Махил заметил, что русские женщины больше внимания уделяют внешности: красятся даже перед походом в магазин, часто носят каблуки, тщательно ухаживают за волосами. Его удивило, сколько средств использует его жена Аля — от шампуня до масла с розмарином, которое наносится на кожу головы перед мытьём.

В Голландии, по его наблюдению, женщины меньше переживают из-за морщин или седых волос. Короткие стрижки там распространены чаще, чем длинные волосы.

Отношения и быт

Голландские женщины, по словам Махила, легко могут сделать первый шаг в отношениях — пригласить на свидание или предложить разделить счёт. В России всё традиционнее: инициатива — за мужчиной, и именно он чаще платит за ужин.

Что касается домашнего быта, в Нидерландах, как пишет автор, обязанности обычно делятся: и мужчина, и женщина убирают, готовят, ухаживают за ребёнком. В России же, как ему показалось, чаще придерживаются классической модели, где за домом и детьми следит жена, а муж — работает.