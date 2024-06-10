Лучше уж подкопить на Турцию: почему не стоит ехать отдыхать в Батуми

Многие чуть ли не оды поют Грузии и советуют ехать туда всем российским туристам. Якобы рай — это вовсе не Краснодарский край, а Батуми. Но на самом деле все оказалось немного не так. Туристы, побывавшие в самом популярном курортном городе этой страны, были в шоке не только от цен.

Сложная дорога

Добраться до Батуми тот еще квест. Мало того, что это дорого, так еще и долго. В среднем на самолете из Москвы, Екатеринбурга или Санкт-Петербурга билет обойдется минимум в 10 тысяч рублей. Цена может доходить и до 25 в туристический сезон.

Летают авиалайнеры до Тбилиси, а это значит, что до Батуми добираться придется еще минимум пять часов на автобусе или машине. По итогу вы прибудете на место совершенно измученными и уставшими.

Если планируете маршрут сами, забронируйте в столице гостиницу хотя бы на день, чтобы ехать к морю после того как вы отдохнете и поспите. Кроме того, вы увидите еще один незнакомый и новый город, а это огромный плюс к впечатлениям и расширению кругозора.

Высокие цены

С приездом в Грузию тысяч российских туристов на ПМЖ цена на продукты и аренду жилья выросли практически в два раза. Большой спрос рождает предложение. Если раньше за сутки в отеле нужно было отдать грубо говорят полторы тысячи рублей, то сейчас заплатите все три. На рынках также подорожали овощи и фрукты, а цены в кафе сейчас такие же, как и в Москве.

Источник фото: Legion-Media

Медузы

Черное море в Батуми не такое уж и чистое, как думают отдыхающие. Мало того, что оно периодически цветет, так еще встретить можно и огромное количество медуз. Они не ядовиты, но порой заполоняют все побережье. Купаться в такой склизской воде не очень приятно.

Источник фото: Legion-Media

Навязские услуги

Конечно, на каждом курорте к вам будут подходить люди, предлагая свои услуги и еду. В Грузии тоже этим страдают местные жители. Они жутко достают туристов, навязывая им товары, массажи, тату. Громко кричат, будят сищих людей, пугают детей, шумят и не дают расслабиться по полной.

«Полежать спокойно получается далеко не всегда: то кукурузу предложат, то тапочки, то погадать... Через пару дней привыкаешь. Но с непривычки хочется спрятаться под шезлонг или не выходить из моря», — жалуются люди в Сети.

Стройка

Сейчас Батуми называют одной большой стройкой. Там постоянно возводятся новые высотки, отели и гостиницы. На улицах шумно, пыльно и грязно. Стук от забиваемых свай слышен за несколько километров, так что 100 раз поддумайте при выборе курорта — хотите ли вы спокойного релакса или постоянного гама на пляжах и в самом городе.

Источник фото: Legion-Media