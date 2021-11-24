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«Добились своего через огромную боль»: Светикова из-за родителей порвала с Харламовым и Чадовым

Опубликовано: 24 ноября 2021 11:54
«Добились своего через огромную боль»: Светикова из-за родителей порвала с Харламовым и Чадовым
«Добились своего через огромную боль»: Светикова из-за родителей порвала с Харламовым и Чадовым
Legion-Media

Певица рассказала, как расставалась с возлюбленными и кого выбрала для создания семьи

Личная жизнь певицы и актрисы Светланы Светиковой до некоторых пор была покрыта тайной. До того, как стать примерной матерью и посвятить себя семье, ей довелось пережить немало сердечных драм. Как выяснил «СтарХит», в некоторых из них были замешаны ее собственные родители.

Первой любовью артистки стал Гарик Харламов — сейчас резидент и ведущий Comedy Club, а тогда — никому не известный кавээнщик. Молодой человек сразу пришелся не по душе родителям Светланы, которые были против их романа, из-за чего той пришлось даже уйти из дома и переехать к возлюбленному. Их отношения продлились не один год, но закончились разрывом — Светикова призналась, что очень страдала из-за ссоры с родителями.

«Родители добились своего через огромную боль, вероятно, это аукнется на моем здоровье, ведь я плакала круглосуточно просто», — вспоминает звезда.

Ходили слухи, что Светикова ушла не просто так, а к новому, более взрослому и статусному мужчине. Так это или нет, неизвестно, но уже в 22 года у Светланы появился новый возлюбленный в лице Андрея Чадова. С ним артистка пробыла пять лет, но в итоге ушла из-за недопонимания и постоянных ссор.

Сейчас Светикова счастлива в отношениях с фигуристом Алексеем Полищуком, от которого родила двух сыновей: Милана и Кристиана.

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Автор:
Анастасия Щербакова
Шоу-бизнес
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