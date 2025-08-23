Возвращаемся к советскому прошлому: чем букварь отличается от азбуки и почему его хотят вернуть

Эксперт объяснил в чем различие между азбукой и букварем и что следует учесть при переходе.

В российском образовании могут произойти изменения в самом начале школьного пути — в первом классе.

Сейчас для обучения детей чтению в начальной школе используется азбука, но звучат предложения вернуть в учебный процесс и букварь, как это было в советское время.

В чем их отличие и зачем эта замена? Разбираемся вместе с экспертом.

Азбука и букварь: что лучше?

Учитель начальных классов Ольга Малышкина рассказала «Городовому», какой учебник нужен первоклассникам.

«Ознакомление с азбукой предусмотрено уже в дошкольной программе. На мой взгляд, «Азбука» и «Букварь» сейчас стали похожи в плане структуры. Идет знакомство не только с буквами/звуками, но проводится работа по составлению слогов, слов, предложений; есть иллюстрации для составления небольших текстов, для развития речи. Заменять? Наверное, было бы лучше, если во всех школах по всей стране был один учебник — «Букварь». Не соглашусь, конечно, что это ностальгия, преемственность поколений», — говорит эксперт.

По словам учителя, в «Букваре» соблюдается систематический подход к обучению чтению и письму, а в азбуке просто изучаются звуки и буквы.

«И если для всех ввести «Букварь», то на какой период обучения он будет рассчитан? Если как раньше — на 3 месяца, то все ли школьники смогут научиться читать за такой период? Не все дети приходят в школу читающими. Значит, надо не просто ввести «Букварь», а изменить и период обучения грамоте. Чтобы все первоклассники смогли освоить чтение и письмо», — отмечает эксперт.

В России задумываются о том, как помочь детям легче и быстрее научиться читать, но важно учесть и еще и время, которое им понадобится на новый учебник.