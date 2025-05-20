Легенды старых дубов: кто посадил дерево на Елагином острове и что скрывает Михайловский сад

Где найти самые интересные экземпляры старых деревьев в Петербурге и как узнать их возраст?

Санкт-Петербург — город, пропитанный историей. Но не только архитектура хранит память о прошлых веках — деревья, растущие в парках и садах, тоже могут рассказать немало интересного.

370 лет молчания: дуб из Летнего Сада

Одним из самых впечатляющих долгожителей Петербурга является дуб черешчатый, растущий в Летнем саду. По данным исследований, этому дереву около 370 лет. Он рос здесь еще при Петре I.

«Очень бережно относились паркостроители ко всем древесным насаждениям. И их сохраняли. Поэтому есть большая доля вероятности, что это дерево уже в своем самом юном, нежном возрасте произрастало здесь, на территории Летнего сада», — рассказывает главный хранитель садов Государственного Русского музея Александра Алексеева в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Чтобы сохранить это сокровище, в кроне установлены системы стабилизации, оберегающие от расколов и шквалистых ветров.

Легенды и реальность: трехвековый дуб в ЦПКиО имени Кирова

В ЦПКиО имени Кирова растет дуб, возраст которого оценивается в 300 лет. Вокруг него ходит красивая легенда — считается, что его посадил барон Шафиров, вице-канцлер Петра Первого и первый владелец Елагина острова.

В 1713 году здесь укрепляли берега и высаживали деревья, и этот дуб до сих пор украшает историческую часть парка вблизи Елагиноостровского дворца.

Ботанический сад Лесотехнического университета: где студенты встречаются с двухсотлетней историей

Парк Лесотехнического университета — место, где можно увидеть дубы черешчатые, возраст которых превышает 200 лет.

«Английский сад проектировали по заказу императора. Эти дубы были посажены в 1828 году. Первый дуб был посажен в возрасте 10 лет. Самое главное у старовозрастных деревьев — это состояние их корневых систем. Корневые системы мы понимаем как проекцию крон веток», — отмечает директор Ботанического сада СПбЛТУ Нина Адонина

Эти деревья помнят времена, когда на этой территории находился Лесной институт, а студенты спешили на занятия мимо величественных дубов.

Михайловский сад: свобода и величие древнего дуба на Масляном лугу

В Михайловском саду растет дуб, которому около 286 лет. Дубы — известные долгожители, но в городских условиях им приходится нелегко. Однако дереву на Масляном лугу достаточно свободно. Благодаря отсутствию соседей, его крона широко раскинулась, а окружность ствола составляет почти 4 метра.

«В плане Карла Ивановича Росси, планировку которого мы сохраняем на сегодняшний день, в этом месте есть довольно крупные растения. Конкретно это дерево — мы не знаем, оно либо сохранилось, либо было посажено. Потому что в XIX столетии уже существовала практика пересаживать даже 150-летние дубы», — добавляет главный хранитель садов Государственного Русского музея.

Эти деревья — живые памятники истории Петербурга, свидетели важных событий и просто красивые уголки природы, где можно отдохнуть от городской суеты и почувствовать связь с прошлым. Они напоминают о том, что время течет, но красота и величие природы остаются неизменными.