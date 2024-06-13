Экономист Петрова объяснила, что изменится после автоматизации получения налоговых вычетов

В 2025 году получение налоговых вычетов станет проще: некоторые социальные вычеты можно будет получить автоматически, без подачи заявления и декларации. Это касается расходов на спорт, образование, лечение и страхование. Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров сообщил, что необходимые изменения уже внесены в законодательство.

Каждый работающий гражданин России платит налог в размере 13% от дохода. Сумма налога вычитается работодателем и перечисляется в налоговую службу. ФНС предлагает возможность уменьшить налоговую нагрузку через различные вычеты, включая имущественные и инвестиционные, однако здесь речь идет о социальных вычетах.

Социальные налоговые вычеты предоставляются, если гражданин оплачивал обучение, лечение, занятия спортом, страхование или делал пенсионные взносы. Сумма основного социального вычета до 2024 года составляла 120 тысяч рублей, а на обучение детей — 50 тысяч рублей.

С 2024 года эти лимиты увеличены до 150 и 110 тысяч рублей соответственно. Возвращаемая сумма составляет 13% от расходов, то есть если человек потратил 20 тысяч рублей на спортзал, он может вернуть 2 600 рублей.

Для оформления вычета ранее нужно было подать заявление в ФНС и приложить копии договоров и чеков. Теперь, по новым правилам, можно просто попросить организацию, оказывавшую услуги, передать данные в налоговую. После этого ФНС сама подсчитает возможную сумму возврата, и в личном кабинете налогоплательщика появится предложение подать заявление на упрощенный вычет.

Экономист Анна Петрова в беседе с «Городовым» прокомментировала нововведение, отметив его значимость для налогоплательщиков:

«Автоматизация процесса получения налоговых вычетов существенно упростит жизнь гражданам. Теперь им не нужно будет собирать и подавать множество документов, достаточно будет просто уведомить организацию, оказывающую услуги, о необходимости передачи данных в налоговую службу. Это сократит временные затраты и упростит процедуру оформления вычетов. Несмотря на упрощение процедуры, я рекомендую сохранять все подтверждающие документы. ФНС может провести камеральную проверку, и наличие документов поможет избежать возможных недоразумений и задержек в получении налоговых вычетов», – подытожила эксперт.

Упрощенный порядок уже действует, но первые выплаты по нему ожидаются только в следующем году. Сейчас же можно подать документы на вычет по старым правилам за 2021, 2022 и 2023 годы.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru