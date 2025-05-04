Экскурсии в наушниках и борьба с нелегалами: что ждёт речной туризм в Петербурге летом 2025-го

Такой компании в городе на Неве еще не разворачивали.

В новом сезоне по рекам и каналам Петербурга прокатятся около пяти миллионов туристов. Город готовится к масштабной реформе водного туризма — с «молчаливыми» экскурсиями в наушниках, единой системой билетов и переводом судов на электротягу.

Как рассказал зампред Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, в ближайшие 10 лет Петербург хочет привести к единому стандарту все причалы, избавиться от зазывал на улицах и постепенно сделать прогулки по Неве более экологичными и доступными.

Но водный транспорт по-прежнему остаётся исключительно туристическим. И хотя идея речного метро обсуждалась, регулярного спроса от горожан на такие маршруты нет. Единственное исключение — поездки из Кронштадта до Ломоносова или Петергофа, чтобы пересесть на электричку и обойти пробки. Но и это скорее летняя разовая история.

Новшество сезона — экскурсии в наушниках. Их начали внедрять добровольно, чтобы не мешать жителям города громкими комментариями во время прогулок. Вскоре такой формат может стать обязательным, отмечает КП.

Цены на билеты поднимать не планируют. Стоимость уже выросла из-за инфляции и цен на топливо, и власти решили сохранить прежние тарифы на швартовку. Кроме того, в планах — единая система продажи билетов, которая исключит посредников и поможет снизить цену поездки.

Важный акцент — борьба с «пиратами». На Неве всё ещё работают нелегальные перевозчики, не платящие налоги и нарушающие правила. Чем больше будет официальных операторов, тем безопаснее и цивилизованнее станет водный туризм в Петербурге.