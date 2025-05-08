Социальный эксперимент: как завод «Людвиг Нобель» строил жилье для своих рабочих

Во второй половине XIX века на Выборгской стороне Санкт-Петербурга появляется огромное количество промышленных производств. Среди них выделялся механический завод «Людвиг Нобель» — предприятие шведской династии, прославившееся выпуском широкого ассортимента военной и промышленной продукции.

Но завод «Людвиг Нобель» был известен не только своей продукцией, но и заботой о своих работниках.

Династия Нобелей и Альфред Нобель

Как пишет «Вечерний Питер», семья Нобелей приобрела немалую популярность благодаря одному из своих самых знаменитых представителей — Альфреду Бернхарду, имя которого сегодня носит Нобелевская премия. Династия Нобелей оставила значительный след в истории России и мировой промышленности.

«Серый дом» Лидваля: жемчужина жилого городка

Большой серый дом в стиле модерн находится на Выборгской стороне, на Лесном проспекте, дом 20. Построен в 1910-1912 годах по проекту архитектора Федора Лидваля. Это был самый комфортабельный дом для служащих завода «Людвиг Нобель».

Квартиры в основном пятикомнатные, хорошей планировки, в них даже сейчас сохранились камины и двери. Фасад дома богато декорирован, а аркада высотой в два этажа придает зданию особый шарм.

Архитекторы и этапы строительства

Жилой городок возводился в несколько этапов. В 1893—1895 годах были построены корпуса 3—5 и 11, автором проекта был Виктор Александрович Шретер, участвовавший в создании и реконструкции множества петербургских зданий.

Дальнейшими работами руководил Роман Федорович Мельцер, известный по особняку Кочубея на Фурштатской улице. Завершал строительство Федор Лидваль. Каждый из архитекторов внес свой вклад в создание уникального архитектурного ансамбля.

Социальный эксперимент: забота о работниках

Идея постройки качественного жилья для сотрудников завода была новаторской для того времени. По задумке, городок должен был сочетать функции работы, быта и отдыха. Зеленые дворы должны были служить местом отдыха, а продуманная планировка помещений — облегчать быт рабочих.

Это был один из первых примеров социального обеспечения рабочих в России.

Привилегии для квалифицированных рабочих

Квартиры в домах были с отоплением и ванной комнатой, что являлось редкостью для рабочего класса того времени. Дома отделялись друг от друга тенистыми садиками.

Жилье получали лишь квалифицированные рабочие завода и инженеры. Квартиру давали тем, чья работа была необходима заводу. Как правило, это были потомственные рабочие, имевшие высокую квалификацию.

Такой подход стимулировал рабочих повышать свою квалификацию и стремиться к лучшим условиям жизни.

Общественные пространства

Доминантой здания является парадный вход в левой части, с выведенной на фасад лестничной клеткой, завершенной куполом с башенкой.

В здании помещались два больших зала, библиотека, бильярдная и комнаты разных кружков. Зал для вечеров и собраний на первом этаже отличался строгим и лаконичным обликом, подвесной потолок был выполнен из матового стекла. Аудитория второго этажа могла использоваться также для игры в теннис.

Наличие общественных пространств способствовало развитию социальных связей и культурного досуга рабочих.

Что сейчас?

Буквально на днях завершилась реставрация «Дома для рабочих жилого городка завода «Людвиг Нобель», расположенного по адресу: Лесной проспект, 20к3. Работы по сохранению этого объекта культурного наследия велись с октября 2024 года. Сейчас здание выглядит посвежевшим