Социальный эксперимент: как завод «Людвиг Нобель» строил жилье для своих рабочих

Во второй половине XIX века на Выборгской стороне Санкт-Петербурга появляется огромное количество промышленных производств. Среди них выделялся механический завод «Людвиг Нобель» — предприятие шведской династии, прославившееся выпуском широкого ассортимента военной и промышленной продукции.
Но завод «Людвиг Нобель» был известен не только своей продукцией, но и заботой о своих работниках.
Династия Нобелей и Альфред Нобель
Как пишет «Вечерний Питер», семья Нобелей приобрела немалую популярность благодаря одному из своих самых знаменитых представителей — Альфреду Бернхарду, имя которого сегодня носит Нобелевская премия. Династия Нобелей оставила значительный след в истории России и мировой промышленности.
«Серый дом» Лидваля: жемчужина жилого городка
Большой серый дом в стиле модерн находится на Выборгской стороне, на Лесном проспекте, дом 20. Построен в 1910-1912 годах по проекту архитектора Федора Лидваля. Это был самый комфортабельный дом для служащих завода «Людвиг Нобель».
Квартиры в основном пятикомнатные, хорошей планировки, в них даже сейчас сохранились камины и двери. Фасад дома богато декорирован, а аркада высотой в два этажа придает зданию особый шарм.
Архитекторы и этапы строительства
Жилой городок возводился в несколько этапов. В 1893—1895 годах были построены корпуса 3—5 и 11, автором проекта был Виктор Александрович Шретер, участвовавший в создании и реконструкции множества петербургских зданий.
Дальнейшими работами руководил Роман Федорович Мельцер, известный по особняку Кочубея на Фурштатской улице. Завершал строительство Федор Лидваль. Каждый из архитекторов внес свой вклад в создание уникального архитектурного ансамбля.
Социальный эксперимент: забота о работниках
Идея постройки качественного жилья для сотрудников завода была новаторской для того времени. По задумке, городок должен был сочетать функции работы, быта и отдыха. Зеленые дворы должны были служить местом отдыха, а продуманная планировка помещений — облегчать быт рабочих.
Это был один из первых примеров социального обеспечения рабочих в России.
Привилегии для квалифицированных рабочих
Квартиры в домах были с отоплением и ванной комнатой, что являлось редкостью для рабочего класса того времени. Дома отделялись друг от друга тенистыми садиками.
Жилье получали лишь квалифицированные рабочие завода и инженеры. Квартиру давали тем, чья работа была необходима заводу. Как правило, это были потомственные рабочие, имевшие высокую квалификацию.
Такой подход стимулировал рабочих повышать свою квалификацию и стремиться к лучшим условиям жизни.
Общественные пространства
Доминантой здания является парадный вход в левой части, с выведенной на фасад лестничной клеткой, завершенной куполом с башенкой.
В здании помещались два больших зала, библиотека, бильярдная и комнаты разных кружков. Зал для вечеров и собраний на первом этаже отличался строгим и лаконичным обликом, подвесной потолок был выполнен из матового стекла. Аудитория второго этажа могла использоваться также для игры в теннис.
Наличие общественных пространств способствовало развитию социальных связей и культурного досуга рабочих.
Что сейчас?
Буквально на днях завершилась реставрация «Дома для рабочих жилого городка завода «Людвиг Нобель», расположенного по адресу: Лесной проспект, 20к3. Работы по сохранению этого объекта культурного наследия велись с октября 2024 года. Сейчас здание выглядит посвежевшим