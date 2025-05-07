Мода на эмодзи: почему использование смайликов не является признаком нарциссизма

В современном цифровом мире эмодзи стали неотъемлемой частью онлайн-общения. Однако, недавно появилось утверждение, что избыточное использование эмодзи свидетельствует о нарциссизме или склонности к манипуляциям. Психолог Андрей Зберовский прокомментировал это утверждение для портала «Городовой», разоблачив этот популярный миф.

Мода на эмодзи: современный тренд общения

«Мой опыт работы не подтверждает появившееся в последнее время утверждение, что якобы люди, которые активно используют эмодзи в переписке, склонны к манипуляциям или являются нарциссами», — заявляет Андрей Зберовский.

По его мнению, распространенность эмодзи — это в первую очередь явление моды, определенный шаблон современного общения. Многие люди, ранее не использовавшие эмодзи, теперь активно включают их в свои сообщения, стремясь соответствовать современным трендам и культуре общения. Это не свидетельствует о каких-либо изменениях в их личности.

Эмодзи как усилители эмоций:

Зберовский также подчеркивает, что все люди в некоторой степени являются манипуляторами, стремясь усилить воздействие своих слов. Эмодзи выступают как визуальные усилители эмоций, подобные восклицательным или вопросительным знакам. Они позволяют передать интонацию и настроение более ярко и выразительно.

«Эмоции по своей сути являются не более чем усилителями тех же самых восклицательных, вопросительных или иных знаков, которые мы используем», — говорит психолог.

Визуальное представление знаков препинания:

Андрей Зберовский сравнивает эмодзи с графическим представлением знаков препинания. Они помогают более точно передать интонацию и эмоциональный контекст сообщения.

Использование эмодзи — это просто более современный и визуально выразительный способ передачи эмоций в цифровом мире. Поэтому суждение о связи между количеством используемых эмодзи и нарциссизмом — не более чем предвзятое мнение.

К вопросу о манипуляциях

В заключение, Андрей Зберовский призывает не воспринимать избыточное использование эмодзи как признак нарциссизма или склонности к манипуляциям. Это, скорее, отражение современных трендов в онлайн-общении и способ более эффективного передачи эмоций.

Использование эмодзи — это просто инструмент общения, как и любой другой языковой инструмент, который может использоваться как для добрых целей, так и для манипуляций. Ключ к пониманию сообщения лежит не в количестве эмодзи, а в контексте сообщения в целом и в отношениях между общающимися людьми. Поэтому, не следует торопиться с выводами о личности человека на основе его стиля общения в онлайн-пространстве.