Если дождь заканчивается, то начинается снег: почему в Петербурге вечная непогода

Жаркий июль сменился дождливым и холодным августом, промозглым осенним дождям пришли на замену снегопады. Погодные сюрпризы — это уже привычная реальность для жителей северной столицы. Часто говорят, что за день в Петербурге можно пережить все времена года. Но почему здесь так?

Историческая предыстория

Когда Петр I решил основать город, климатические особенности не остановили его замысел. По легенде, даже предостережения о частых наводнениях были проигнорированы. Император был готов противостоять стихии, а сам город стал символом победы над природой.

Географическое положение

Причина столь переменчивой погоды кроется в географическом положении Петербурга. Город находится на пересечении путей разных воздушных масс:

С Атлантики приходят теплые и влажные массы, приносящие пасмурную погоду и осадки. Летом это может вызывать похолодание, а зимой — относительно мягкие температуры.

приходят теплые и влажные массы, приносящие пасмурную погоду и осадки. Летом это может вызывать похолодание, а зимой — относительно мягкие температуры. Из Арктики дуют холодные воздушные потоки, приводящие к резкому снижению температуры, даже летом.

дуют холодные воздушные потоки, приводящие к резкому снижению температуры, даже летом. С континента ветер приносит либо сильную жару летом, либо лютые морозы зимой.

Циклоны и антициклоны

Погодная нестабильность — результат частой смены циклонов и антициклонов. Циклоны с юго-запада приносят дожди и облачность, а антициклоны с севера — прохладную и ясную погоду.

Климатические особенности

Несмотря на все изменения, климат в Петербурге считается умеренным:

Зимы обычно мягкие, с редкими морозами ниже -15°C.

обычно мягкие, с редкими морозами ниже -15°C. Лета относительно прохладные, с редкими вспышками жары до +30°C.

Метеорологическая загадка Петербурга

Эти особенности погоды делают Петербург уникальным. Здесь редко увидишь долгие солнечные периоды, а 72 солнечных дня в году уже считаются щедрым подарком. Поэтому, если утро началось с солнца, жители всегда берут с собой зонт — на всякий случай.

Петербургская погода — это еще одна грань его неповторимого характера. Она делает город не только дождливым, но и таинственным, со своей особенной атмосферой, идеально подходящей для творчества и вдохновения.