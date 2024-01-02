Если осталась лишняя банка шпрот: изумительная закуска затмит приевшиеся бутерброды

Не все закупленные на Новый год продукты могут понадобиться во время приготовления праздничного ужина. В шкафу может заваляться лишняя кукуруза или баночка со шпротами. Если домочадцы уже вдоволь наелись привычными бутербродами, то из рыбы лучше приготовить изумительную закуску к обеду.

Запоминайте список продуктов:

шпроты — 1 банка,

плавленый сыр — 1 шт.,

яйца — 1 шт.,

сливочное масло — 50 г,

одна веточка укропа.

Поместите в чашу блендера вареное яйцо, порезанный на кусочки сыр, шпроты, масло и укроп. Все тщательно взбейте. Получится восхитительный паштет, который можно намазывать на хлеб или есть с овощами, передает Telegram-канал «Кулинарная фантазия».

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