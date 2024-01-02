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Если осталась лишняя банка шпрот: изумительная закуска затмит приевшиеся бутерброды

Если осталась лишняя банка шпрот: изумительная закуска затмит приевшиеся бутерброды
Что приготовить из шпрот вместо бутербродов

Праздничные запасы не будут простаивать зря.

Не все закупленные на Новый год продукты могут понадобиться во время приготовления праздничного ужина. В шкафу может заваляться лишняя кукуруза или баночка со шпротами. Если домочадцы уже вдоволь наелись привычными бутербродами, то из рыбы лучше приготовить изумительную закуску к обеду.

Запоминайте список продуктов:

  • шпроты — 1 банка,
  • плавленый сыр — 1 шт.,
  • яйца — 1 шт.,
  • сливочное масло — 50 г,
  • одна веточка укропа.

Поместите в чашу блендера вареное яйцо, порезанный на кусочки сыр, шпроты, масло и укроп. Все тщательно взбейте. Получится восхитительный паштет, который можно намазывать на хлеб или есть с овощами, передает Telegram-канал «Кулинарная фантазия».

Источник фото: Изображение от 8photo на Freepik

Общество Кулинария Рецепты
2 января 2024 08:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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