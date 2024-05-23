Эти продукты бодрят ничуть не хуже кофе: идеально подойдут для завтрака

Если вы задумывались о том, чтобы сократить потребление кофе, но при этом не можете проснуться без чашечки ароматного напитка, не отчаивайтесь. Ведь есть продукты, которые помогут организму пробудиться не хуже кофеина. Вот шесть таких категорий.

Шоколад

Этот продукт стимулирует выработку эндорфинов, которые дают зарядку организму как минимум на ближайшие пару часов. Именно поэтому шоколад рекомендуют есть детям в день экзаменов. Однако увлекаться шоколадом не стоит. Пары кусочков после полноценного приема пищи будет вполне достаточно.

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Холодная вода

Одна из главных причин вялости по утрам — банальное обезвоживание. Попробуйте начинать свой день со стакана воды. Это поможет освежиться и подготовит желудок к приему пищи.

Ягоды

Наиболее эффективны в этом вопросе малина, черника и клубника. Эти ягоды полны натуральных стимуляторов: в них содержатся антиоксиданты, аскорбиновая и фолиевая кислоты, витамин Е, калий и кремний. Все эти нутриенты оказывают положительный эффект на состояние сосудов, сердца, кожи, суставов и пищеварительной системы. К тому же, ягоды станут неплохим дополнением к кашам или творогу.

Цитрусы

В апельсинах, лимонах и грейпфрутах содержится большое количество витамина С, который отвечает за энергию. Поэтому с утра можно съесть один апельсин или добавить лимон в чай. Но имейте в виду, что эти продукты лучше всего употреблять на сытый желудок. В противном случае вы рискуете заработать себе изжогу.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Зеленый чай

В нем тоже содержится кофеин, поэтому ничего удивительного в том, что напиток бодрит, нет. Однако зеленый чай несет в себе менее ударную дозу. Если в чашке кофе может содержаться до 160 миллиграммов кофеина, то в чашке зеленого чая его количество не превышает 45 миллиграмов. Причем меньше всего кофеина содержится в улунах.

Бананы

Входящие в состав бананов углеводы и витамины помогают мозгу быстрее включиться в рабочий процесс. К тому же, бананы еще и являются мощным энергетическим источником, благодаря сахару и калию в составе. Этот фрукт полезен не только в качестве завтрака, но и для небольшого перекуса до и после занятий спортом.

Овсянка

Эта крупа является одним из главных источников сложных углеводов и клетчатки. Даже небольшая порция овсянки дает организму долгое чувство насыщения и помогает поддерживать активность. А если вы добавите к ней ягоды, банан или шоколад, эффект усилится, пишет портал «‎Лайфхакер».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru