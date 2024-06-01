Этих морских обитателей лучше обходить за версту: запомните сами и покажите детям

Отдых на море приносит массу положительных впечатлений, но иногда купание может закончиться трагично. А все потому что турист решил познакомиться поближе с морскими обитателями. Чтобы не пришлось срочно ехать в больницу, запомните шесть видов, к которым лучше не приближаться.

Кораллы

Они могут быть как мертвыми, так и живыми. В первом случае есть риск сильно порезаться и занести в рану инфекцию. Так что если вы отдыхаете вблизи рифа, обязательно купите специальную обувь, чтобы себя обезопасить.

А вот живые кораллы несут куда большую угрозу. Они могут оказаться ядовитыми и оставить сильные ожоги на коже. Поэтому ими лучше любоваться издалека и ни в коем случае не трогать руками.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Морские ежи

Они обладают очень острыми и хрупкими иглами. Если случайно наступить на обитателя, то можно заработать онемение конечностей и проблемы с дыханием. Иногда туристы даже теряли сознание. А поскольку иглы очень тонкие, достать их самостоятельно будет сложно. Поэтому внимательно смотрите под ноги, когда заходите в воду.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Скат-хвостокол

Главную опасность у этих рыб представляет тонкий и острый хвост — защищаясь, скаты бьют им, как кнутом. Это очень болезненно и чревато такими неприятными симптомами, как тошнота, спазмы, пониженное давление и мышечный паралич. Некоторые случаи удара даже заканчивались летальным исходом.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Медузы

Не все из них опасны, но поскольку большая часть туристов не особо разбирается в видах, лучше ото всех держаться подальше. Например, медуза-коробочка, которую также называют морской осой, может ужалить своим ядом так, что человек уже не спасется. Поэтому эксперты рекомендуют не трогать медуз, даже тех, что мертвы.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Рыба-лев

Все ее тело покрыто опасными ядовитыми шипами. И пусть их укол не смертелен, но такие симптомы, как затрудненное дыхание, тошнота и головные боли могут преследовать человека еще в течение нескольких недель.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Моллюски – конусы

На первый взгляд они кажутся совершенно безобидными — крохотные морские жители в красивых раковинах. Но не вздумайте их трогать. У них есть шипы, которые содержат в себе смертельный яд.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Рыба-хирург

Если вы смотрели мультфильм «‎В поисках Немо» и помните оттуда забавную рыбку Дори, то это именно тот самый вид. В жизни они вовсе не такие дружелюбные: у них есть острые шипы, покрытые ядом. Порезать рыба может очень глубоко, даже разрезав защитную обувь, предупреждает Дзен-канал «‎Отдых с Яхонтами».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru





Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru