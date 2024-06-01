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Этих морских обитателей лучше обходить за версту: запомните сами и покажите детям

1 июня 2024 09:00
Этих морских обитателей лучше обходить за версту: запомните сами и покажите детям
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Трогать их очень опасно.

Отдых на море приносит массу положительных впечатлений, но иногда купание может закончиться трагично. А все потому что турист решил познакомиться поближе с морскими обитателями. Чтобы не пришлось срочно ехать в больницу, запомните шесть видов, к которым лучше не приближаться.

Кораллы

Они могут быть как мертвыми, так и живыми. В первом случае есть риск сильно порезаться и занести в рану инфекцию. Так что если вы отдыхаете вблизи рифа, обязательно купите специальную обувь, чтобы себя обезопасить.

А вот живые кораллы несут куда большую угрозу. Они могут оказаться ядовитыми и оставить сильные ожоги на коже. Поэтому ими лучше любоваться издалека и ни в коем случае не трогать руками.

Этих морских обитателей лучше обходить за версту: запомните сами и покажите детям - image 1
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Морские ежи

Они обладают очень острыми и хрупкими иглами. Если случайно наступить на обитателя, то можно заработать онемение конечностей и проблемы с дыханием. Иногда туристы даже теряли сознание. А поскольку иглы очень тонкие, достать их самостоятельно будет сложно. Поэтому внимательно смотрите под ноги, когда заходите в воду.

Этих морских обитателей лучше обходить за версту: запомните сами и покажите детям - image 2
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Скат-хвостокол

Главную опасность у этих рыб представляет тонкий и острый хвост — защищаясь, скаты бьют им, как кнутом. Это очень болезненно и чревато такими неприятными симптомами, как тошнота, спазмы, пониженное давление и мышечный паралич. Некоторые случаи удара даже заканчивались летальным исходом.

Этих морских обитателей лучше обходить за версту: запомните сами и покажите детям - image 3
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Медузы

Не все из них опасны, но поскольку большая часть туристов не особо разбирается в видах, лучше ото всех держаться подальше. Например, медуза-коробочка, которую также называют морской осой, может ужалить своим ядом так, что человек уже не спасется. Поэтому эксперты рекомендуют не трогать медуз, даже тех, что мертвы.

Этих морских обитателей лучше обходить за версту: запомните сами и покажите детям - image 4
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Рыба-лев

Все ее тело покрыто опасными ядовитыми шипами. И пусть их укол не смертелен, но такие симптомы, как затрудненное дыхание, тошнота и головные боли могут преследовать человека еще в течение нескольких недель.

Этих морских обитателей лучше обходить за версту: запомните сами и покажите детям - image 5
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Моллюски – конусы

На первый взгляд они кажутся совершенно безобидными — крохотные морские жители в красивых раковинах. Но не вздумайте их трогать. У них есть шипы, которые содержат в себе смертельный яд.

Этих морских обитателей лучше обходить за версту: запомните сами и покажите детям - image 6
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Рыба-хирург

Если вы смотрели мультфильм «‎В поисках Немо» и помните оттуда забавную рыбку Дори, то это именно тот самый вид. В жизни они вовсе не такие дружелюбные: у них есть острые шипы, покрытые ядом. Порезать рыба может очень глубоко, даже разрезав защитную обувь, предупреждает Дзен-канал «‎Отдых с Яхонтами».

Этих морских обитателей лучше обходить за версту: запомните сами и покажите детям - image 7
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru


Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ольга Назарова
Ольга Назарова
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