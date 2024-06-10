"Газированные" котлеты: как придать фаршу пышности обычной минералкой

Опытные хозяйки давно не добавляют в котлетный фарш хлеб и другие ингредиенты для пышности. Вместо этого используется другой ингредиент, который позволяет буквально "надуть" котлетки при жарке. Они получатся сочными и пористыми, как в ресторане. Не переживайте, ни сала, ни других утяжеляющих и повышающих калорийность продуктов не понадобится. Наоборот, состав станет намного более полезным для фигуры и пищеварения.

Итак, тем самым секретным продуктом является обычная минералка. Подойдет и простая вода с газом, без солей. Принцип ее воздействия на фарш похож на тот, когда воду добавляют в блинное тесто. Пузырьки позволяют блинчикам стать более ажурными. Так и с котлетами. Оказываясь "запертыми" в мясной массе, газики как будто раздувают ее изнутри.

Источник фото: legion-media.ru

Global Look Press/Victor Lisitsyn/Globallookpress.com

Важно правильно соблюсти пропорции. Если газировки добавить меньше положенного, то эффекта не увидите. А если больше, то фарш будет слишком жидким и никакие котлеты вы их него не слепите. Итак, на кило фарша (вместе с луком и яйцом) понадобится 100-150 мл минералки. После этого хорошо вымешиваем массу и ставим на пару часов в холодильник. Там она еще больше напитается воздухом, а газированная вода позволит вкусу мяса и специй сильнее раскрыться.

Источник фото: legion-media.ru

Global Look Press/Elena Mayorova/Globallookpress.com

Считается, что солоноватая вода, в отличие от обычной, способна смягчать яичный белок. И на выходе котлеты будут нежнее обычного.

Ловите и еще один лайфхак, который поможет сохранить сочность котлет при готовке. Всегда заранее сильно разогревайте сковороду перед жаркой. Котлеты сформируйте заранее, чтобы на момент, когда температура готовки будет оптимальной, вы смогли выложить их почти одновременно. На сильном огне "запечатываем" фарш, то есть добиваемся румяной корочки с обеих сторон. Так вы исключите вытекание сока. А уж потом убавляем огонь, прикрываем сковороду крышкой и ждем, пока котлеты дойдут до готовности внутри. Опять же важно не передержать. Любые излишки термообработки приведут к пересыханию блюда, будь то выпечка, мясо или рыба.

Кстати, способ с газировкой применим к любым блюдам, где есть фарш в составе. Так, повара любят добавлять ее в лазанью, начинку для пельменей и мантов, запеканки, котлеты для бургеров. Если вы еще не пробовали этот способ, самое время начать. Результат получится настолько потрясающим, что впредь вы будете газировать котлеты постоянно, уже на автомате.

Источник фото: legion-media.ru