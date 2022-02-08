Трагедия произошла под Днепром на реке Чертомлык в селе Капуловка. Там 38-летний мужчина решил снять эффектное видео для девушки, но не смог выплыть после того, как нырнул в прорубь.
Свидетели произошедшего пытались спасти мужчину, но их старания оказались тщетными. Тело утонувшего нашли водолазы на следующий день на глубине четырех метров.
Гибель украинца, утонувшего в самодельной проруби, попала на видео
