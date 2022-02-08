Городовой / Происшествия / Гибель украинца, утонувшего в самодельной проруби, попала на видео
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Любители средневековой романтики оценят»: архитектурные странности Петербурга, о которых вы могли не знать Город
Барокко и модерн в одном углу: дом на 7-й Советской, который стоит увидеть своими глазами Город
Прогноз на повышение стоимости новостроек в 2026-м: если цены останутся прежними, покупателям придется несладко Общество
«Старое прошлое дома не скроешь»: что происходит с легендарной гостиницей Петербурга, которую все называют «чемоданом» Город
«Советская чернуха» и рок-гимн: как «Асса» взорвала западные умы в 1987 году Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Кино и сериалы
Категории
Общество Спорт

Гибель украинца, утонувшего в самодельной проруби, попала на видео

Опубликовано: 8 февраля 2022 19:23
Гибель украинца, утонувшего в самодельной проруби, попала на видео
Гибель украинца, утонувшего в самодельной проруби, попала на видео
Источник фото: Facebook / Тремичева Татьяна

Мужчина на Украине нырнул в прорубь и утонул. Об этом сообщает телеканал РЕН.

Трагедия произошла под Днепром на реке Чертомлык в селе Капуловка. Там 38-летний мужчина решил снять эффектное видео для девушки, но не смог выплыть после того, как нырнул в прорубь.
Свидетели произошедшего пытались спасти мужчину, но их старания оказались тщетными. Тело утонувшего нашли водолазы на следующий день на глубине четырех метров.

Автор:
Камиль Джабраилов
Происшествия
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».