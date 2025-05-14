Криминал, темнота и «кладбище» света: что на самом деле ждет жильцов петербургских дворов-колодцев

Дворы-колодцы — это визитная карточка Петербурга, достопримечательность, которой восхищаются туристы и о которой складывают легенды. Но для тех, кто живет в таких домах, реальность оказывается совсем не сказочной.

Многие петербуржцы предпочитают избегать проживания в домах с дворами-колодцами, и на то есть свои веские причины. Стоит разобраться, что же отталкивает жителей от этих уникальных и исторических мест.

Исторический контекст: экономия пространства и создание доходных домов во времена Петра I

Как пишет канал «Гражданин из Петербурга», дворы-колодцы появились еще в петровские времена. Желая сэкономить место, Петр I распорядился строить дома «сплошным фасадом», то есть примыкающими друг к другу. При этом хозяева доходных домов (дома, строящиеся под аренду) стремились максимизировать прибыль и увеличить количество площадей.

Так и появились замкнутые внутренние дворы, которые позволяли на небольшой площади расположить большое количество квартир да еще и с окнами (пусть света в них попадало и значительно меньше). История дворов-колодцев — это история экономии пространства и максимизации прибыли, что привело к созданию особой архитектурной среды.

Архитектурные особенности: лабиринты, узкие проходы и закрытые дворы различных форм

Здания сочленялись друг с другом, образуя причудливые лабиринты и узкие проходы, а также закрытые дворы всевозможных форм. Внутри таких дворов часто располагались хозяйственные постройки и коммуникации.

Дворы носили исключительно утилитарный характер, но кое-где все же были украшения, деревья и даже фонтаны. Архитектурные особенности дворов-колодцев делают их уникальными, но одновременно и создают определенные неудобства для жителей.

Туристическая привлекательность: восторг и интерес для гостей города

Сегодня дворы-колодцы — это достопримечательность, за которую любят Петербург. Поплутать по Петроградской Стороне, Васильевскому острову и Центральным районам очень интересно, испытываешь восторг, когда, наконец, выбираешься их лабиринта и оказываешься на оживленном проспекте.

Туристы восхищаются этими местами, ощущая атмосферу старого Петербурга и уникальность городской застройки. Дворы-колодцы становятся объектами фотографий и восхищения.

Недостаток естественного освещения: основная проблема для жильцов

Но как жить в таком дворе, обделенном солнечным светом? Да еще и в городе, где солнечных дней не так уж и много. Недостаток света — основная проблема для жителей домов с дворами-колодцами. Окна квартир часто выходят во двор, где почти нет естественного освещения. Это влияет на общее самочувствие и психологическое состояние жителей, особенно в период осенне-зимней депрессии.

Проблемы с парковкой: узкие проходы и отсутствие мест для автомобилей

Сложности с парковкой — еще одна серьезная проблема. Узкие проходы делают парковку практически невозможной. В центре города и так сложно найти место для автомобиля, а в дворах-колодцах это становится еще более актуальной проблемой. Жильцы вынуждены тратить много времени на поиск парковочного места или платить за платные парковки.

Высокая стоимость жилья: цена уникальности и расположения в центре

Из-за уникальности и расположения в центре цены на такие квартиры могут быть завышены. Несмотря на недостатки, жилье в дворах-колодцах остается востребованным на рынке недвижимости, особенно у тех, кто мечтает жить в историческом центре Петербурга.

Однако высокая стоимость может быть не соответствовать уровню комфорта и качества жизни.

Устаревшие коммуникации и ограниченный комфорт: необходимость постоянного ремонта

Старые дома часто требуют ремонта, а коммуникации могут быть устаревшими. Это означает дополнительные расходы и неудобства для жильцов. В старых домах могут быть проблемы с отоплением, водоснабжением и электричеством, что снижает уровень комфорта и качества жизни.

Плюсы проживания в домах с дворами-колодцами: атмосфера старого Петербурга и тишина

Однако есть и плюсы проживания в домах с дворами-колодцами, например, уникальность, возможность почувствовать атмосферу старого Петербурга или тишина из-за замкнутого пространства. Для многих жителей важно ощущение принадлежности к истории и культуре города. Тишина в замкнутых дворах может быть преимуществом для тех, кто ценит спокойствие и уединение.

Криминал и «закладки»: современные проблемы в исторических закоулках

Больше всего жильцов домов с проходными дворами, сегодня, беспокоят зависимые и те, кто оставляет так называемые «закладки». Криминал скрывается в этих закоулках. Дворы-колодцы — идеальное место для скрытных действий, что создает негативную атмосферу и ощущение небезопасности для жителей.

Мнение жителей: страх и беспокойство за свою безопасность

Анна Гуревич, житель делится впечатлениями с телеканалом «Санкт-Петербург»:

«И там это вынимается, и там это находится, шприцы, все на свете здесь все. У нас даже был случай, когда соседка сверху за капюшон схватила. Очень страшно, если честно».

Жизнь в таких дворах может вызывать страх и беспокойство за свою безопасность.

От незваных гостей дворы закрывают, ставят ворота. Проходных дворов остается все меньше, но они есть. Установка ворот — это одна из мер по обеспечению безопасности жителей, но она не всегда является эффективной. Борьба с криминалом и улучшение безопасности — одна из главных задач для жителей домов с дворами-колодцами.