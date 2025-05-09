Хотя Северная столица стоит на воде: почему в Кронштадте водопровод появился раньше, чем в Петербурге

Был один важный фактор, вынудивший возвести коммуникации именно там.

На первый взгляд кажется странным: Петербург — столица империи, город царей, а водопровод в нём появился только к середине XIX века. Тогда как Кронштадт, островной гарнизон на отшибе, получил централизованную подачу воды уже в 1804 году — почти на четверть века раньше. Почему так вышло?

Ответ кроется в стратегической роли Кронштадта. Этот город был не просто форпостом — он был ключом к столице с моря, военно-морской цитаделью Российской империи. И нуждался в надёжном снабжении, особенно — водой.

Несмотря на то, что Котлин со всех сторон окружён водой, пить её было нельзя. Финский залив хоть и пресноводный у берегов острова, но при западном ветре вода становилась солоноватой и непригодной для питья. Подземных источников на острове не нашли. В итоге до XVIII века воду просто привозили по морю из Петергофа, а зимой — собирали снег.

Пока населения было мало, такая система работала. Но со временем Кронштадт разросся, и снабжать водой целый гарнизон, госпитали, казармы и склады вручную стало невозможно.

И тогда, к 100-летию города, здесь построили настоящий водопровод: отвод от невской струи, насосы, резервуары, башня, трубы — всё по последнему слову техники начала XIX века. И всё — за счёт казны, ведь Кронштадт был под военным ведомством.

А вот Петербург, каким бы величественным он ни казался, был гражданским городом. Снабжение водой — задача городского самоуправления, которое действовало медленно, с оглядкой на казну. Массово водопровод пришёл в петербургские квартиры только в 1850-х, когда стало невозможно игнорировать неудобства, антисанитарию и эпидемии.

Иными словами, Кронштадт получил водопровод раньше, потому что был важен для обороны. Для военных нужд деньги и технологии находились быстрее, чем для мирных обывателей. Ирония судьбы: столица империи оставалась без воды, а её защитники на отдалённом острове уже пользовались всеми благами цивилизации.