«Северная пчела»: что интересного произошло 6 июля в Петербурге

Пожарные команды, броненосцы и ламповые приемники в истории города.

История Санкт-Петербурга полна удивительных событий и интересных фактов.

1803: рождение петербургской пожарной команды

Именным указом Александра I была учреждена первая в России профессиональная пожарная команда. В ее составе было 528 рядовых пожарных, набранных из лиц, непригодных к фронтовой службе, а также брандмейстеры, кучеры, лошади и обозы.

Пожарная охрана стала важной частью городского пейзажа.

Конные обозы и строгая масть лошадей: Всего было 11 пожарных частей, а лошади подбирались по масти. В первой части — вороные, во второй — буланые, в третьей — белые, в четвертой — серые в яблоко.

Долгий рабочий день: Рабочий день пожарных начинался в 5 часов утра и длился 15-16 часов.

1838: первый асфальт на улицах Петербурга

В Санкт-Петербурге был проведен первый опыт асфальтирования городских улиц.

Газета «Северная пчела» с восторгом описывала процесс:

«В трех железных котлах… была растоплена масса, из которой получается асфальт. В нее, по мере разогревания, насыпали гранит… Масса черного цвета, растопившись совершенно, похожа на свежую икру».

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», любопытно, что современники задавались вопросом, как повлияют на асфальт сильные морозы.

1902: броненосец «Орел» спущен на воду

На заводе Галерный остров был спущен на воду эскадренный броненосец «Орел». Он стал одним из пяти кораблей такого типа, названных «Бородино».

В строй корабль вступил двумя годами позже. Его экипаж состоял из 30 офицеров и 837 матросов. Он мог развивать скорость в 18 узлов. Дальность плавания — 3200 миль.

Броненосец участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов, был захвачен и в 1907 году вступил в строй японского флота.

1957: рождение портативного радио «Фестиваль»

В Ленинграде был освоен выпуск первого отечественного портативного радиоприемника «Фестиваль». Изначально он назывался «Ленинград».

Спустя несколько месяцев он стал выпускаться на Рижском Радиозаводе имени А.С. Попова и получил название «Фестиваль», так как в то время в Москве проходил всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Радиоприемник был сделан на 12 лампах и стал первым в СССР аппаратом с проводным дистанционным управлением.

6 июля в разные годы в Петербурге происходили события, отражающие разные этапы развития города — от создания профессиональной пожарной охраны до появления передовых технических новинок.