«Северная пчела»: что интересного произошло 6 июля в Петербурге

История Санкт-Петербурга полна удивительных событий и интересных фактов.
1803: рождение петербургской пожарной команды
Именным указом Александра I была учреждена первая в России профессиональная пожарная команда. В ее составе было 528 рядовых пожарных, набранных из лиц, непригодных к фронтовой службе, а также брандмейстеры, кучеры, лошади и обозы.
Пожарная охрана стала важной частью городского пейзажа.
- Конные обозы и строгая масть лошадей: Всего было 11 пожарных частей, а лошади подбирались по масти. В первой части — вороные, во второй — буланые, в третьей — белые, в четвертой — серые в яблоко.
- Долгий рабочий день: Рабочий день пожарных начинался в 5 часов утра и длился 15-16 часов.
1838: первый асфальт на улицах Петербурга
В Санкт-Петербурге был проведен первый опыт асфальтирования городских улиц.
Газета «Северная пчела» с восторгом описывала процесс:
«В трех железных котлах… была растоплена масса, из которой получается асфальт. В нее, по мере разогревания, насыпали гранит… Масса черного цвета, растопившись совершенно, похожа на свежую икру».
Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», любопытно, что современники задавались вопросом, как повлияют на асфальт сильные морозы.
1902: броненосец «Орел» спущен на воду
На заводе Галерный остров был спущен на воду эскадренный броненосец «Орел». Он стал одним из пяти кораблей такого типа, названных «Бородино».
В строй корабль вступил двумя годами позже. Его экипаж состоял из 30 офицеров и 837 матросов. Он мог развивать скорость в 18 узлов. Дальность плавания — 3200 миль.
Броненосец участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов, был захвачен и в 1907 году вступил в строй японского флота.
1957: рождение портативного радио «Фестиваль»
В Ленинграде был освоен выпуск первого отечественного портативного радиоприемника «Фестиваль». Изначально он назывался «Ленинград».
Спустя несколько месяцев он стал выпускаться на Рижском Радиозаводе имени А.С. Попова и получил название «Фестиваль», так как в то время в Москве проходил всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Радиоприемник был сделан на 12 лампах и стал первым в СССР аппаратом с проводным дистанционным управлением.
6 июля в разные годы в Петербурге происходили события, отражающие разные этапы развития города — от создания профессиональной пожарной охраны до появления передовых технических новинок.