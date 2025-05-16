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История первого визита: как Михаил Горбачев начинал перестройку в Ленинграде

16 мая 2025 12:03
Михаил Горбачев
История первого визита: как Михаил Горбачев начинал перестройку в Ленинграде
Global Look Press / Boris Kavashkin

Благодаря этой поездке в Ленинград Горбачев стал ближе к народу, а его идеи были восприняты народом положительно.

В мае 1985 года, всего через пару месяцев после того, как Михаил Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС, он отправился в свою первую крупную поездку по стране — в Ленинград. Этот визит стал символом начала перестройки, хотя тогда мало кто это понимал.

Необычный лидер — необычный визит

До Горбачева советские руководители обычно держались от народа подальше, общались через строго регламентированные выступления и пресс-релизы. Но Михаил Сергеевич поступил иначе — он выходил прямо на улицы, разговаривал с простыми людьми, слушал их вопросы и рассказывал о планах государства. Это было в новинку и вызвало настоящий фурор.

На площади Восстания, где недавно установили монумент городу-герою Ленинграду, Горбачев остановился и заговорил с собравшимися горожанами. Он рассказал, что правительство готовит долгосрочную программу развития экономики — на 15 лет вперед, до 2000 года, и обещал «ускорение» и «перестройку». Эти слова тогда звучали как вызов устоявшемуся порядку.

«Куда уж ближе?»

Самый запоминающийся момент произошел, когда одна из женщин из толпы сказала: «Держитесь ближе к народу, мы никогда вас не подведем». На что Горбачев с улыбкой ответил: «Да куда уж ближе». Этот простой и искренний обмен словами стал символом нового стиля власти, передает Газета.ру.

Журналисты и историки позже отметили, что именно этот момент можно считать настоящим стартом перестройки. Ведь впервые за много лет глава государства не только говорил о проблемах, но и показывал, что готов слушать и меняться вместе с народом.

Перестройка — всем и каждому

В Ленинграде Горбачев впервые публично призвал всех — от рабочего до министра — перестраиваться. Он говорил, что спокойной жизни уже не будет, и всем придется меняться. Это было признанием серьезных проблем в экономике и обществе, которые долгое время замалчивались.

Кроме того, во время визита он пообещал принять «жесткие меры» по борьбе с пьянством, что вскоре вылилось в знаменитый «сухой закон». Хотя эта кампания в итоге вызвала много проблем — дефицит алкоголя, рост самогоноварения.

Политический подтекст и борьба за власть

Ленинград считался территорией влияния Григория Романова, одного из главных конкурентов Горбачева в Политбюро. Визит нового генсека был не только знаком перемен для страны, но и шагом в борьбе за власть внутри партии. После поездки Романов был отстранен, а идеи перестройки получили зеленый свет.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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