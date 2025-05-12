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Из Петербурга в Минводы на поезде: стоит ли ехать? Рассказывает жительница города на Неве

Опубликовано: 12 мая 2025 12:01
путешествие на поезде
Из Петербурга в Минводы на поезде: стоит ли ехать? Рассказывает жительница города на Неве
Фото: Городовой.ру

Многие задумывались, выдержат ли они столь дальнюю поездку.

Шашлыки, шашлыками, а вот настоящие романтики весны предпочитают шуршание колёс, чай в подстаканнике и пейзажи из окна. Так что делать, если хочется отдыха, а билеты на самолёт кусаются?

В Сети набрал популярность рассказ петербурженки, отправившейся в путешествие на поезде в Минеральные Воды. «Городовой» изучил её впечатления — и теперь можем с уверенностью сказать: да, ехать стоит. Особенно если вы любите поезда.

Проверенная еда и чай из термоса

Автор рассказа сразу предупреждает: они с мужем туристы закалённые, поездов не боятся, а длинные маршруты им даже в удовольствие. Питание — дело святое. Взяли с собой запас на десять (!) приёмов пищи: лапша, тушёнка, каши, плавленый сыр, чай, кофе и даже азиатская рисовая лапша для разнообразия.

На станциях тоже можно купить вкусности — особенно повезло в Ельце, где прямо у вокзала торгуют вяленой и копчёной рыбкой. А вот вагона-ресторана не было — зато в купе выдали меню с доставкой из соседнего вагона.

Тепло, уютно, красиво

Сам вагон — как обычно. Чисто, тепло, спокойно, уютно. В дороге — книги, еда и пейзажи за окном. А посмотреть было на что: поля, луга, села, храмы, лисы, аисты и даже бронепоезд в Туле.

Особенно порадовала природа — цветущие яблони, весенний лес и яркая зелень. В каждом городе — символика ко Дню Победы, что тоже добавляло особенного настроения.

Маршрут — живописный

Маршрут оказался немного другим: вместо привычного Воронежа — Липецк и Елец. Всё было в новинку, и потому — ещё интереснее. В Липецке впечатлил вокзал советской архитектуры, в Туле — пряники (не купили, но любовались) и стихийные базары.

Это путешествие само по себе. Да, дорога долгая — но если вы не гонитесь за часами, а хотите впечатлений и прочувствовать разницу российской весны в регионах — такой маршрут точно подойдёт. Особенно если вы умеете варить хороший чай, брать с собой нужные продукты и видеть за окном не километры, а истории.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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