Как и чем лечились люди на Руси, когда о таблетках еще и не слышали

Сейчас при первых признаках простуды люди чаще всего «закидываются» противовирусными препаратами или делают уколы, понижая температуру. Два или три столетия назад о таком даже и мечтать не могли. Лечили недуги совершенно другими способами.

Травы

На Руси очень распространенным методом борьбы с болячками считались травы. Их собирали в лесу и на полях, точно зная, что и от чего помогает. Чаще всего травницы делали отвар и давали выпить его больному человеку. Сушеные пучки могли зажечь и наполнить целебным дыбом все помещение. От депрессии, меланхолии или мигрени пили мятный и ромашковый настои, болезни желудка пытались исцелить с помощью полыни и петрушки.

Продукты питания

Некоторые продукты тоже считались целебными, например, капуста. Ее активно использовали как средство от кашля. Лист намазывали медом и прикладывали к грудной клетке. Так, кстати, делали и в СССР. Также отвар из капусты прекрасно справлялся с похмельем. Его заваривали около часа и давали выпить человеку.

Мед считался чуть ли не главным средством от болезней. Его и ели ложками, и употребляли пергу, и вставляли в уши восковые свечи. Медом смазывали открытые раны и делали отвар от болей в желудке. Огромной популярностью пользовалась медовуха. Она помогала и при бесплодии. В некоторых источниках указано, что для того, чтобы зачать ребенка молодые должны были целый месяц пить этот алкогольный напиток. Кстати, именно от данного обычая происходит выражение «медовый месяц».

Источник фото: Legion-Media

Баня

В баню ходили не только мыться, но оздоравливаться. Считалось, что высокая температура помогает бороться с инфекциями и болезнетворными бактериями, выводит токсины и омолаживает организм в целом. Благодаря пару улучшалось кровоснабжение и кислород поступал в клеточки гораздо быстрее, чем обычно. Алкоголь в баню не брали. Это в современном мире люди стали совмещать два этих понятия.

Источник фото: Legion-Media

Глина

Это вязкое вещество на Руси почитали и ласково называли «глиной-матушкой». Немногие знают, что глина обладает рядом целебных свойств и ценится в первую очередь за антисептическое действие. Ею обмазывались полностью или наносили на лицо в качестве маски. И сейчас можно найти порошки, которые нужно развести с водой. Активно пользуются таким методом в современных санаториях.

Источник фото: Legion-Media

Помимо этого люди активно молились и просили Бога забрать себе все болезни. Если недуг оказывался серьезным, то на дом даже вызывали священника. Он читал молитвы и тем самым отгонял все плохое.

Источник фото: Legion-Media