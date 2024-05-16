Как летать на самолете «по-королевски»: советы от бывалых стюардесс

Не все любят трястись сутками в поездах, отдавая предпочтение быстрому и удобному виду транспорта — самолетам. Чтобы полет стал еще комфортнее, чем вы того ожидаете, запомните несколько простых лайфхаков. Они точно пригодятся, когда вы захотите отправиться в очередное незабываемое путешествие.

Бесплатный обед

Немногие знают, что они могут получить еду даже не отдавая за нее деньги. Обычно обед нужно заранее заказывать на сайте авиакомпании или при покупке билета в кассе, но эту схему можно сломать. После того, как курицу или рыбу разнесли тем, кто за них заплатил, тихонько подзовите к себе стюардессу и спросите, не осталось ли лишней порции. Дело в том, что порой на борту остается еда из-за опоздавших пассажиров. Она уже оплачена и бортпроводнику не составит труда отдать ее вам.

Хитрости с багажом

Если у вас есть ценные вещи, о которых вы беспокоитесь, вы легко можете отдать их на хранение стюардессе. Они уберут их в специальный отсек и с ними ничего не случится. Не все знают о такой услуге, поэтому порой из чемоданов, уложенных на верхнюю полку, воруют и драгоценности, и крупные суммы денег.

Источник фото: Legion-Media

Ради безопасности и здоровья

Если у вас проблемы с вестибулярным аппаратом и в самолетах вас тошнит, прибегните к простой хитрости. Хорошо помогает кока-кола или небольшая долька лимона. Все это вы легко можете попросить у помощника. Можно также приложить к затылку пакет со льдом. Он тоже имеется на борту лайнера явно не в одном экземпляре.

Если начинается турбулентность, положите кисти под бедра, как будто вы на них сидите. Так делают стюарты во время трясок или непредвиденных ситуаций в небе. Тело в таком положении находится в лучшей позиции. Шансы получить травму при аварии достаточно малы.

Источник фото: Legion-Media

Без очередей

Не все знают, что с ребенком до трех лет пройти регистрацию можно у бизнес-стойки. Так вы не будете тратить свое время на очереди и спокойно пройдете на досмотр. Внутри самолета у родителей тоже будут привилегии. Малышу могут предложить бесплатное питание или пересадить всю семью в кресла поудобнее.

Знаете ли вы, как сделать так, чтобы заказанную еду вам принесли одному из первых? Если вы не любитель ждать или очень голодный, заказывайте на сайте кошерное или вегетарианское меню. Блюдо вам принесут сразу же, остальным придется терпеть, пока до них доедет та самая тележка с порциями.

Источник фото: Legion-Media