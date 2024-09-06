Кто рано встает, тому бог подает? Невролог объяснила, вредно ли просыпаться за 10 минут до выхода из дома

Последствия далеко не радостные, но все зависит от человека.

На днях ученые огорошили россиян результатами нового исследования. Они выявили, что люди, которые просыпаются впритык к началу рабочего дня, менее эффективно трудятся и, соответственно, меньше зарабатывают. Привычка с годами может привести к нищете.

Врач-невролог Елена Царева в беседе с порталом «Городовой» предположила, что взаимосвязь эффективности работы и времени пробуждения действительно существует. Но всех под одну гребенку тут «причесывать» все же не стоит.