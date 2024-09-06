Кто рано встает, тому бог подает? Невролог объяснила, вредно ли просыпаться за 10 минут до выхода из дома

На днях ученые огорошили россиян результатами нового исследования. Они выявили, что люди, которые просыпаются впритык к началу рабочего дня, менее эффективно трудятся и, соответственно, меньше зарабатывают. Привычка с годами может привести к нищете.
Врач-невролог Елена Царева в беседе с порталом «Городовой» предположила, что взаимосвязь эффективности работы и времени пробуждения действительно существует. Но всех под одну гребенку тут «причесывать» все же не стоит.
«Есть исследования по поводу инерции сна. Это состояние, которое мы наблюдаем в виде спутанного сознания и необходимости прийти в себя. Длится оно не более 15 минут.
Иногда сонливость сохраняется в течение дня, снижая эффективность. В случае, когда человек просыпается "впритык" к рабочему времени, возможно еще и появление тревожности. Он суетится, пытаясь успеть вовремя, а тревога тоже способна снижать продуктивность и память.
Но нужно учесть еще и тот фактор, что "совы" и "жаворонки" по-разному ощущают себя по утрам и уровень активности у них различается», — говорит медик.