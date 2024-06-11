Как выбрать чемодан в дорогу: важны пять моментов

Собираясь в путешествие, важно не только не забыть документы и деньги, но и упаковать все вещи. Чтобы они прибыли вместе с вами в целости и сохранности, понадобится чемодан. Если поскупитесь, то уже спустя одну поездку придется покупать новый. А хороший аксессуар прослужит долгие годы. Вот на что стоит обратить внимание при выборе.

Размер

В первую очередь нужно определиться с величиной чемодана. Если вы планируете брать его с собой в салон, подойдут варианты высотой до 55 сантиметров. Они проходят в ручную кладь большинства авиакомпаний. Исключение составляют некоторые лоукостеры.

Чемодан высотой от 55 до 68 сантиметров идеален для недельных путешествий за границу. Туда вы не только уложите все необходимые вещи, но и сохраните место для сувениров.

Аксессуар высотой от 68 до 81 сантиметров подойдет для долгих поездок. Туда точно влезет все необходимое, а если нет, то остатки поместятся в ручную кладь.

Источник фото: Legion-Media

Материал

Наиболее дешевый и практичный вариант — тканевые чемоданы. Лучше всего, если их верх выполнен из полиэстера и нейлона: такой аксессуар будет устойчивым к загрязнениям и не выгорит на солнце.

Что касается пластиковых чемоданов, они стоят дороже. Действительно качественные изделия найти тяжело, большинство погнутся и покроются царапинами после первой же поездки.

Источник фото: Legion-Media

Колесики

Важная часть чемодана — его колесики. Благодаря им вам не придется тащить багаж на себе. Лучше, если колес будет четыре, а не два. Такой аксессуар будет более маневренным.

Также колеса должны быть силиконовыми. Такие будут легко катиться по асфальту, в отличие от пластиковых, с которыми багаж будет постоянно трястись и подпрыгивать.

Ручка

Идеально, если у чемодана будет выдвижная телескопическая ручка, а также еще одна тканевая или пластиковая для ручной переноски. Первая должна без проблем доставаться и закрепляться в нужном положении.

Источник фото: Legion-Media

Молния

Еще один важный момент — молния. Зубчики на ней могут быть тракторными и спиралевидными. Надежнее вторые. Еще лучше, если замок будет металлическим, как и все другие крепления. Такие чемоданы стоят дороже, однако прослужат дольше.

Источник фото: Legion-Media