Какое гражданство будет у ребенка, если неожиданно родить в самолете

Во время полета на самолете могут произойти совершенно неожиданные ситуации. Бывает такое, что женщина рожает прямо на борту. Такого, конечно, авиакомпании стараются избегать, но зачастую предугадать подобное бывает очень сложно.

Приятные бонусы

Многие задаются вопросом, а гражданство какой страны получит малыш, если он родится на высоте в 10 тысяч метров? Тут есть три варианта, которые предлагаются родителям. Они могут сами выбрать понравившийся их них.

гражданство страны, которой принадлежит самолет;

гражданство страны, над чьей территорией произошли роды;

гражданство страны, где самолет приземлился.

Источник фото: Legion-Media

Это достаточно выгодно, потому что роженица может внезапно оказаться в числе гражданинов богатой Швейцарии, ОАЭ или благодаря малышу получить грин-карту США. В реальной жизни о таком многие и мечтать не могут.

Практически все страны придерживаются «право почвы». Но, например, Доминикана, Колумбия, Лесото, Малайзия, Румыния, Сальвадор и Фиджи выступают за ограниченный принцип такого правила. Документ там невозможно получить просто потому что роженица приземлилась на их территории. Если один из родителей имеет гражданство этих стран, то только тогда условия соблюдаются.

Некоторые авиакомпании также дарят новорожденному какой-нибудь абонемент на полеты. Иногда это даже пожизненный билет, но чаще всего он ограничен каким-нибудь количеством полетов, допустим, до его совершеннолетия.

Опасные риски

Но ради гражданства и бонусов рожать на борту все-таки не рекомендуется. Сотрудники авиакомпании говорят, что это не только потому что им жалко подарить бесплатные мили. Это просто опасно для жизни малыша и его мамы. Если вдруг потребуется срочная реанимация, на борту такой серьезной аппаратуры может не оказаться.

Источник фото: Legion-Media

Конечно, стюарты проходят обязательную медицинскую подготовку и в том числе они умеют принимать роды, но полными знаниями акушерства и гинекологии владеют только врачи с соответствующим образованием. Повезет, если такой окажется среди пассажиров.

Авиакомпании подстраховываются и не допускают к полету женщин со сроком беременности после 36 недель. Если до родов осталось 12 недель и меньше, то с собой необходимо иметь справку от врача. Ее могут потребовать на стойке регистрации или прямо в самолете. Никакой гарантии она, естественно, не дает. Появиться на свет малыш может абсолютно в любое время.

Источник фото: Legion-Media