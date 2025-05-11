Картошка в пленке за 233 рубля: в селе Бельдяжки вырастили сорт для олигархов

Пока одни взвешивают, брать ли мешок картошки на рынке по 25 рублей, другие чинно запекают поштучную клубню за 84 рубля прямо в микроволновке. Удобно, элитно, с налётом премиального быта.
Да-да, «картофель для запекания в СВЧ» — продукт от «Мираторга», выросший в селе Бельдяжки и явно мечтающий попасть не в суп, а на обложки модных журналов.
Каждая картофелина — не просто овощ, а полноценный персонаж: упакована в индивидуальный полиэтиленовый пакет, снабжена наклейкой и инструкцией. На ней — рецепт: ставим в микроволновку, ждём 15 минут, достаём, чувствуем себя человеком.
А если не получится вкусно — заходи по QR-коду за рецептами от шефа «Мираторга». Всё серьёзно, картошка для богатых людей, отмечает человек, решившийся отведать клубень за космические деньги.
Ценника в магазине не было, но продавец бодро сориентировала: 84 рубля за штуку. Вес — 361 грамм. Итог — почти 233 рубля за кило. Для сравнения: за эти деньги можно купить не только ведро нормальной картошки в «Пятёрочке», но ещё и нож, чтобы её почистить.
Происхождение — гордость отдельно. Не какой-нибудь импортный трюфель, а чисто родная земля — село Бельдяжки, которое когда-то прославилось благодаря фильму «О чём говорят мужчины». И вот теперь оно снова в деле — поставляет продукцию для СВЧ.
Что сказать: картошка хороша, бизнес — ещё лучше. Кто не хочет мыть, чистить и вообще напрягаться — может есть поштучно. Остальным остаётся чистить обычные клубни и запекать в печи.