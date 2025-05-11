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Картошка в пленке за 233 рубля: в селе Бельдяжки вырастили сорт для олигархов

Опубликовано: 11 мая 2025 11:01
картофель
Картошка в пленке за 233 рубля: в селе Бельдяжки вырастили сорт для олигархов
Фото: Городовой.ру

После этого люди будет реже жаловаться на цены за молодые клубни.

Пока одни взвешивают, брать ли мешок картошки на рынке по 25 рублей, другие чинно запекают поштучную клубню за 84 рубля прямо в микроволновке. Удобно, элитно, с налётом премиального быта.

Да-да, «картофель для запекания в СВЧ» — продукт от «Мираторга», выросший в селе Бельдяжки и явно мечтающий попасть не в суп, а на обложки модных журналов.

Каждая картофелина — не просто овощ, а полноценный персонаж: упакована в индивидуальный полиэтиленовый пакет, снабжена наклейкой и инструкцией. На ней — рецепт: ставим в микроволновку, ждём 15 минут, достаём, чувствуем себя человеком.

А если не получится вкусно — заходи по QR-коду за рецептами от шефа «Мираторга». Всё серьёзно, картошка для богатых людей, отмечает человек, решившийся отведать клубень за космические деньги.

Ценника в магазине не было, но продавец бодро сориентировала: 84 рубля за штуку. Вес — 361 грамм. Итог — почти 233 рубля за кило. Для сравнения: за эти деньги можно купить не только ведро нормальной картошки в «Пятёрочке», но ещё и нож, чтобы её почистить.

Происхождение — гордость отдельно. Не какой-нибудь импортный трюфель, а чисто родная земля — село Бельдяжки, которое когда-то прославилось благодаря фильму «О чём говорят мужчины». И вот теперь оно снова в деле — поставляет продукцию для СВЧ.

Что сказать: картошка хороша, бизнес — ещё лучше. Кто не хочет мыть, чистить и вообще напрягаться — может есть поштучно. Остальным остаётся чистить обычные клубни и запекать в печи.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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