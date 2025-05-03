Киношный Петербург во всей красе: гид по культовым местам съемок

Именно в Северной столице можно встретить мрачные и суровые декорации для криминальных сериалов, роскошные дворцы, идеально подходящие для костюмированных драм о придворных интригах, а также старинные доходные дома, которые используются для экранизаций русской классики.

Неудивительно, что Санкт-Петербург так привлекателен для режиссеров и менеджеров по локациям: здесь постоянно идут съемки фильмов. Расскажем о некоторых локациях.

Михайловский замок

Михайловский замок — это резиденция Павла I, окутанная множеством мистических легенд, что неудивительно, учитывая ее драматическую историю. Сам император лично участвовал в создании первых эскизов замка и контролировал весь процесс строительства. Однако прожил он в своем новом дворце недолго — в ночь с 11 на 12 марта 1801 года заговорщики убили его прямо здесь, в резиденции, о которой он мечтал.

Сегодня Михайловский замок — филиал Русского музея, который также стал съемочной площадкой для художественных проектов. Например, в фильме «Серебряные коньки» по голливудским канонам показан светский бал на катке во внутреннем дворе замка, где встречаются главные герои — аристократка Алиса и карманник Матвей.

Толстовский дом

Это жилой квартал, состоящий из трех дворов, плавно переходящих один в другой, что является типичным примером северного модерна. Арки, соединяющие дворы, украшены пилястрами и обелисками. Эти арки не только формируют внутреннюю улицу между дворами, но и стали узнаваемыми благодаря появлению в советских фильмах, например, в сериале о Шерлоке Холмсе Игоря Масленникова, мелодраме «Зимняя вишня» и «Бандитском Петербурге».

В фильме «Вам и не снилось…» дом также сыграл важную роль: там живет бабушка главного героя, к которой он приезжает по настоянию родителей, чтобы разлучить его с возлюбленной.

Доходный дом Капустина

Романтическая комедия Оксаны Бычковой «Питер FM» — это своеобразное признание в любви к Санкт-Петербургу. Центральным символом фильма выступает доходный дом Капустина, спроектированный архитектором Алексеем Бубырем. В финале Максим обещает показать это здание Маше, и они встречаются, проходя мимо него по набережной.

Этот дом — выдающийся пример северного модерна с характерными плавными эркерами, острыми углами балконов и черепичной крышей. Его эффектный фасад выходит на набережную реки Фонтанки. Для того чтобы сделать лучшие фотографии, стоит, как Максим, перейти через Египетский мост со сфинксами и спуститься к воде.